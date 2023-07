SEVENTEEN初の日本ベストアルバム『ALWAYS YOURS』ジャケット写真(P)&(C) PLEDIS Entertainment

韓国の13人組グループ・SEVENTEEN初の日本ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』(8月23日発売)の収録曲のタイトルが12日、公開された(新曲2曲を除く)。

2018年5月30日に日本デビューし、5周年の集大成となる今作のDISC1には、新曲2曲をはじめ、2018年5月30日の日本デビューミニアルバム収録曲「CALL CALL CALL!」、昨年多くの歌番組で披露された「DREAM」まで、日本オリジナル楽曲全9曲が収められる。

DISC2には、デビューミニアルバム収録曲「HIGHLIGHT -Japanese ver.-」「Lean On Me -Japanese ver.-」「20 -Japanese ver.-」「Love Letter -Japanese ver.-」から、最新EP収録曲「Rock with you -Japanese ver.-」「All My Love -Japanese ver.-」まで全18曲が盛り込まれ、CD2枚組に全27曲が収録される。

午前11時には特設サイトがオープン。今作に関する情報が集約されるほか、「#いつだってずっとSVTと」というハッシュタグでTwitter上に集まったベストアルバム収録曲それぞれに関するCARATのエピソードをランダムに抽出して掲載される。

■『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』収録曲

▼DISC 1

01. 新曲

02. 新曲

03. CALL CALL CALL!

04. Happy Ending

05. 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)

06. 24H

07. ひとりじゃない

08. あいのちから

09. DREAM

▼DISC 2

01. HIGHLIGHT -Japanese ver.-

02. Lean On Me -Japanese ver.-

03. 20 -Japanese ver.-

04. Love Letter -Japanese ver.-

05. Oh My! -Japanese ver.-

06. Healing -Japanese ver.-

07. Good to Me -Japanese ver.-

08. Smile Flower -Japanese ver.-

09. Pinwheel -Japanese ver.-

10. 247 -Japanese ver.-

11. Chilli -Japanese ver.-

12. Together -Japanese ver.-

13. Run to You -Japanese ver.-

14. HOME;RUN -Japanese ver.-

15. Home -Japanese ver.-

16. Snap Shoot -Japanese ver.-

17. Rock with you -Japanese ver.-

18. All My Love -Japanese ver.-

