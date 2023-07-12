本文へ移動

北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射　防衛省

2023年7月12日 10時18分 (7月12日 10時36分更新)
　防衛省は１２日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧