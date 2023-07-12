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司法試験始まる 在学中でも受験可能に
法科大学院修了者らを対象とした司法試験が１２日、全国８都市９会場で始まった。１２、１３、１５日に論文...
7月12日
土砂災害、浸水に警戒 梅雨前線影響で大気不安定
梅雨前線の影響で、北日本から西日本では、日本海側を中心に広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、雷...
五輪汚職、ＡＤＫ前社長に有罪 組織委元理事に１４００万円提供
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告（７９）＝受託収賄罪で起...
久留米市で浸水３・８メートル 大雨被害、国土地理院が推定
国土地理院は１２日までに、九州北部の大雨で福岡県と佐賀県で浸水した地域を示す「浸水推定図」を公開した...
浸水、とっさの判断で患者２階へ 外来診療中断、病院「対応限界」
九州北部の大雨で、福岡県久留米市の田主丸中央病院は１０日朝、１階が３０センチほど床上浸水する被害に見...
マックのシフト４種類→２００種類に 未払い賃金訴訟受け、大幅増加
日本マクドナルド（東京）が直営店の就業規則に記載する勤務シフトを、従来の４種類から約２００種類に大幅...