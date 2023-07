『お台場冒険王』にHYBEアーティストブース出展が決定(左から)&TEAM、TOMORROW X TOGETHER(C)フジテレビ

フジテレビ夏の大型リアルイベント『お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!』(7月22日~8月27日/フジテレビ本社屋、お台場・青海周辺)」に、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHERらを擁するHYBE LABELSのアーティストブースが初登場することが12日、発表された。

37日間の開催期間中、HYBE LABELSのアーティストブースとキッチンカーを1組ずつ入れ替わりで出展。アーティストブースには、会場限定サンプリング、抽選会イベントなど、各アーティストにちなんだ展開を楽しむことができる。キッチンカーでは会場限定のオリジナル韓国グルメをはじめ、アーティストコラボフードなどさまざまなメニューを味わえる。

第1弾アーティストとして、イベントの一環で開催される『めざましライブ』のトップバッターを務める9人組グループ&TEAM(エンティーム)のブースが7月22日~30日に登場。第2弾は、5人組グループTOMORROW X TOGETHERのブースが7月31日~8月7日に出展される。第3弾以降は、『お台場冒険王2023』オフィシャルサイトやSNS、アーティストのオフィシャルサイトなどで随時発表。

■『&TEAM in お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!』

期間:7月22日(土)~7月30日(日)

内容:&TEAM Torridenブース、韓国グルメをはじめとした飲食提供

■『TOMORROW X TOGETHER in お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!』

期間:7月31日(月)~8月7日(月)

内容:TOMORROW X TOGETHER KUNDALブース、

韓国グルメをはじめとした飲食提供

