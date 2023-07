ポケモンの音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」とコラボしたENHYPEN(C)Pokemon/Nintendo/CR/GF

韓国の7人組グループ・ENHYPENが12日、『ポケットモンスター』シリーズの音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」とのコラボでシングル「One and Only」を配信リリースした。

「Pokemon Music Collective」は『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに“新しい音楽を世に届ける”をコンセプトに、さまざまなジャンルで活躍するアーティストが楽曲を制作しリリースする音楽プロジェクト。imaseに続く第2弾はENHYPENとタッグを組んだ。

もともとENHYPENにはビデオゲームやアニメを通じてポケモンに触れ合ってきたメンバーも多いといい、それぞれが思い入れのあるポケモンをパートナーとして選んだ。シングルのタイトルどおり、メンバーたちにとって「One and Only」な存在として、ポケモンへの想いや愛情が反映された明るくポップなテイストの楽曲となっている。

楽曲配信と同時に公開されたミュージックビデオ(MV)では、ENHYPENが選んだパートナーポケモンたちとの共演が実現した。ENHYPENとポケモンたちが一緒に旅をするストーリーで、メンバーの日常生活がポケモンのいる世界とつながったようなファンタジックな作品に。それぞれが好きなポケモンとコミュニケーションを交わすところも見どころとなっている。

最年少メンバーのNI-KIは「僕はカビゴンが好きです。かわいいし、僕もよく寝るので、似てるなぁと思います」と共通点を見いだし、「ポケモンは僕らにとってまさに「One and Only」な存在なので、そういう存在の大切さを歌詞にも込めました」と楽曲に込めた想いも明かしている。

■ENHYPENコメント「このプロジェクトに参加できて、とてもうれしい」

――共演したポケモンの好きなところは?

JUNGWON「リザードンは強そうだし、尻尾の火でマシュマロを焼いて一緒に食べてみたいです」

HEESEUNG「とてもかわいいのでヒトカゲが気に入っています」

JAY「映画でのゾロアークの姿がとてもステキだったので、共演できてうれしいです」

JAKE「僕はピカチュウのすべてかわいくて大好きです」

SUNGHOON「かっこいいルカリオが好きです。僕のイメージにも合うと思います!」

SUNOO「僕はかわいいポケモンが好きなので、ポッチャマが好きです」

NI-KI「僕はカビゴンが好きです。かわいいし、僕もよく寝るので、似てるなぁと思います」

――楽曲「One and Only」について

HEESEUNG「僕たちはみんなゲームやアニメでポケモンと触れ合ってきて、とても身近な存在だったので、今回このプロジェクトに参加できて、とてもうれしいです!」

JUNGWON「ENHYPENらしさもありつつ、ポケモンのイメージにぴったりな、とても明るくポップな曲に仕上がったと思います。」

NI-KI「ポケモンは僕らにとってまさに「One and Only」な存在なので、そういう存在の大切さを歌詞にも込めました。」

SUNOO「『One and Only』は、僕たちのポジティブなエネルギーを込めているので、この曲を聴いてみんながハッピーになってくれたら、とってもうれしいです!」

――MVについて

SUNGHOON「今回のMVは、僕たちの日常生活がポケモンのいる世界とつながったような、ポケモンと一緒に旅をするというストーリーが描かれています」

JAKE「ハートウォーミングな内容で、ファンタジーのような映像に仕上がっています」

JAY「メンバーそれぞれが好きなポケモンと共演しているのも見どころです。ぜひチェックしてくださいね!」

(P)(C)2023 Universal Music LLC.

Published by Universal Music Publishing and Pokemon.

Pokemon image & game sound:

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

