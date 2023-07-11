大島洋平が2試合ぶりスタメン 細川、ビシエド、石川昂のクリーンアップでヤクルト・サイスニード攻略目指す【中日】
2023年7月11日 17時30分
◇１１日 ヤクルト―中日（神宮）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で２試合ぶりスタメン。細川、ビシエド、石川昂のクリーンアップで昨季から２２イニング連続無得点のヤクルト先発・サイスニード攻略を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・捕・宇佐見
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【ヤクルト】
１番・中・並木
２番・二・武岡
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・捕・宇佐見
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【ヤクルト】
１番・中・並木
２番・二・武岡
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
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