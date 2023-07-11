トレーニングする大島

◇１１日 ヤクルト―中日（神宮）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で２試合ぶりスタメン。細川、ビシエド、石川昂のクリーンアップで昨季から２２イニング連続無得点のヤクルト先発・サイスニード攻略を目指す。

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・右・細川

４番・一・ビシエド

５番・三・石川昂

６番・捕・宇佐見

７番・二・村松

８番・遊・龍空

９番・投・柳

【ヤクルト】

１番・中・並木

２番・二・武岡

３番・左・青木

４番・三・村上

５番・右・サンタナ

６番・一・オスナ

７番・捕・中村

８番・遊・長岡

９番・投・サイスニード

