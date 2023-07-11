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大島洋平が2試合ぶりスタメン　細川、ビシエド、石川昂のクリーンアップでヤクルト・サイスニード攻略目指す【中日】

2023年7月11日 17時30分

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トレーニングする大島

トレーニングする大島

◇１１日　ヤクルト―中日（神宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で２試合ぶりスタメン。細川、ビシエド、石川昂のクリーンアップで昨季から２２イニング連続無得点のヤクルト先発・サイスニード攻略を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・石川昂
６番・捕・宇佐見
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【ヤクルト】
１番・中・並木
２番・二・武岡
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
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