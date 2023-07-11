TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で単独首位

TOKYO FMは11日、6月12日から18日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位を獲得したと発表した。昨年の4月・6月・8月・10月・12月、今年2月、4月に続いて8期連続という結果となった。

コアターゲット【男女18～49才】でも在京首位、【男女12～59才】、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女50代】、【男女中学生】、【男女大学生】、【男女学生】と幅広い年齢区分で首位を獲得した（単独・同率首位含む）。

平日番組の「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」、「JET STREAM」、土曜番組の「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「リリー・フランキー スナックラジオ」、「Wonderful Journey～土曜日のエウレカ（麒麟・川島明）」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、日曜番組の「木村拓哉 Flow」、「いいこと、聴いた（秋元康）」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。

■平日ワイド番組 首位獲得区分

『ONE MORNING』（月～金 6:00-9:00）

【男性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】

『Blue Ocean』（月～金9:00-11:00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【M2】【男性50代】【女性50代】

『ディアフレンズ』（月～木 11:00-11:30）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性50代】

『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 11：30-13：00）

【F1】【女性20代】【M2】【男性50代】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 13:00-14:55）

【男性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】

『THE TRAD』（月～木 15:00-16:50）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】

『Skyrocket Company』（月～木 17:00-20:00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】

『Roomie Roomie!』（月～木 20:00-20:55）

【F1】【男性10代】【女性20代】【女性40代】【女性50代】

『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 22：00-23：55）

【F1】【男性10代】【女性50代】

『JET STREAM』（月～金 24：00-24：55）

【男性30代】【男性50代】【女性50代】

『JUMP UP MELODIES』（毎週金曜 13:00-14:55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】

・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】【女性50代】

■土日主要番組 首位獲得区分

『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 13：00-13：55）

【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】

『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 14:00-14:55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 16:00-16:55）

【男性18～49才】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性40代】【M2】

『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 17:00-17:55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【女性50代】

『木村拓哉Flow』（毎週日曜 11:30-11:55）

【男性30代】

『いいこと、聴いた』（毎週日曜 13:00-13:55）

【F1】【男性10代】【男性30代】

『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 14：00-14：55）

【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【男性50代】

『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 17:00-17:55）

【男性18～49才】【M1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】

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