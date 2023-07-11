本文へ移動

『ボイプラ』参加のジェイ＆ユン・ジョンウ、ファンミーティング開催へ　歌やダンス、裏話トークも

2023年7月11日 12時11分 (7月11日 13時05分更新)
日本初のファンミを開催する「BOYS PLANET」ファイナリストのジェイ、ユン・ジョンウ

日本初のファンミを開催する「BOYS PLANET」ファイナリストのジェイ、ユン・ジョンウ

　グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）のファイナリストだったジェイとユン・ジョンウが、8月18日に『JAY CHANG ＆ YOON JONG WOO FAN MEETING IN TOKYO「THE BEGINNIG」』を開催することが決定した。
【写真】『BOYS PLANET』ファイナリスト18人のプロフィール
　ジェイは、番組初回から圧倒的な歌唱スキルで視聴者をうならせ、多くのファンを魅了。ユン・ジョンウは、ダンスの実力と高いスキルを持ち、多様なパフォーマンスで活躍し、多くのファンから注目を集めた。
　最終回で惜しくも10位（ジェイ）、18位（ユン・ジョンウ）となり、デビューメンバーには選ばれなかったが、人となりや卓越したパフォーマンスに魅了した2人。初となる日本開催ファンミーティングは東京・豊洲PITで開催される。歌やダンスのステージだけではなく、『BOYS PLANET』での裏話なども交えた楽しいトークコーナーも予定されている。
■公演概要
場所：東京・豊洲PIT
日時：8月18日（金）
【1部】午後0時半開場／午後1時半開演
【2部】午後5時開場／午後6時開演
【BOYS PLANET】ボイプラ、ファイナル前中間順位一部発表　“不動の1位”ソン・ハンビンが3位に
【BOYS PLANET】『ボイプラ』ファイナル進出18人の順位紹介　これまでのパフォーマンス紹介＆脱落者順位も
【動画】まるで”カムバックステージ”　参加者による圧巻オリジナル楽曲パフォーマンス
【動画】カラフル＆かわいい＆色っぽさ…オリジナル楽曲で練習生が魅了したステージ
【ボイプラ】“ガルプラ”ボーイズ版『BOYS PLANET』　韓国参加者“Kグループ”45人プロフィール紹介

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

音楽の新着

記事一覧