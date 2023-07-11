グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）のファイナリストだったジェイとユン・ジョンウが、8月18日に『JAY CHANG ＆ YOON JONG WOO FAN MEETING IN TOKYO「THE BEGINNIG」』を開催することが決定した。

ジェイは、番組初回から圧倒的な歌唱スキルで視聴者をうならせ、多くのファンを魅了。ユン・ジョンウは、ダンスの実力と高いスキルを持ち、多様なパフォーマンスで活躍し、多くのファンから注目を集めた。

最終回で惜しくも10位（ジェイ）、18位（ユン・ジョンウ）となり、デビューメンバーには選ばれなかったが、人となりや卓越したパフォーマンスに魅了した2人。初となる日本開催ファンミーティングは東京・豊洲PITで開催される。歌やダンスのステージだけではなく、『BOYS PLANET』での裏話なども交えた楽しいトークコーナーも予定されている。

■公演概要

場所：東京・豊洲PIT

日時：8月18日（金）

【1部】午後0時半開場／午後1時半開演

【2部】午後5時開場／午後6時開演

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