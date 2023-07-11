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日本とＮＡＴＯ協力文書発表へ 首相、欧州訪問出発
岸田文雄首相は１１日、リトアニアで開かれるＮＡＴＯ首脳会議、ベルギーでのＥＵ定期首脳協議に出席するた...
7月11日
立憲民主党、女性議員増へ始動 衆院選にらみ、岸田政権と差異化
立憲民主党の辻元清美ジェンダー平等推進副本部長らは１０日、次期衆院選に向け「全国女性キャラバン」を東...
7月10日
女性の立候補求めて模擬議会 宮城・蔵王町、ゼロ打破なるか
１９５５年の発足以来一人の女性議員も立候補者もいない宮城県蔵王町（人口約１万１千人）の町議会は１０日...
総点検完了時期、８月上旬に公表 マイナンバーでデジタル相
河野デジタル相は１０日、都内で開かれた共同通信きさらぎ会で講演し、マイナンバー総点検が完了する時期の...
日本、クラスター弾供与反対せず 松野氏、被害低減策に言及
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、米国がウクライナにクラスター（集束）弾の供与を決めたことへの受...
実習生の人権配慮なければ退場 萩生田氏「環境整備に注力」
【ハノイ共同】自民党の萩生田光一政調会長は９日（日本時間同）、ベトナムの首都ハノイを訪れ、外国人技能...