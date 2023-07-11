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スウェーデンＮＡＴＯ加盟を支持　官房長官「同志国の連携は重要」

2023年7月11日 11時21分 (7月11日 11時40分更新)
　松野博一官房長官は１１日の記者会見で、スウェーデンの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟が事実上決定したことに関し「国際安全保障環境が厳しさを増す中、同志国の連携は重要だ。スウェーデンの決断を支持する」と述べた。
　日本とＮＡＴＯの連携については「自由で開かれたインド太平洋を含む国際秩序の強化に向け、一層強化していく」と語った。

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