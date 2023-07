TBS系で15日に8時間にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2023』(後2:00~9:54)のスペシャル企画が10日、一挙発表となった。

放送13年目の今年のテーマは「GIFT ギフト」。まずは、「エンタメ界からダンスのGIFT」として、人気ダンスボーカルグループ総勢91人が、事務所の垣根を越えて大集結。夢のダンスコラボを届ける。

参加グループはDA PUMP、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、JO1、INI、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAMと、この企画をプロデュースする世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzの9組。さらに、次世代ダンスボーカルグループとしてPSYCHIC FEVER、DXTEEN、MAZZELも参戦し、日本のダンスシーンを彩る大ヒットダンスナンバーを“ノンストップ”で踊りつなぐ。

コラボの組み合わせと楽曲も以下のとおり発表された。

・DA PUMP×総勢50人:「U.S.A.」(DA PUMP)

・Travis Japan×BE:FIRST:「JUST DANCE!」(Travis Japan)

・&TEAM×INI:「Under the skin」(&TEAM)

・GENERATIONS×JO1:「AGEHA」(GENERATIONS)

・JO1×&TEAM:「SuperCali」(JO1)

・INI×Travis Japan:「Rocketeer」(INI)

・BE:FIRST×GENERATIONS:「Boom Boom Back」(BE:FIRST)

・s**t kingz×GENERATIONS(中務裕太)×JO1(川尻蓮)×INI(木村柾哉)×Travis Japan(松田元太)×BE:FIRST(SOTA):「Oh s**t!! feat. SKY-HI」(s**t kingz)

・三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者:「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J SOUL BROTHERS) ほか

上記以外にも、“レジェンドダンス”としてダンスシーンに燦然と輝く大ヒット曲「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER’99」をスペシャルコラボで届ける。

続いて「ミュージカル界からのGIFT」では、新妻聖子、宮野真守、中川晃教、ソニン、唯月ふうかをはじめ、日本を代表する豪華ミュージカルスターたちが大集結。新妻と宮野は『キャッツ』より「メモリー」を。全員ではミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』より「This Is Me/ディス・イズ・ミー」を披露する。

全国から届いたリクエスト曲をもとにした「GIFTソングカバーメドレー」では、ISSA(DA PUMP)がスターダスト☆レビューの「木蘭の涙」、クリス・ハートはOfficial髭男dismの「115万キロのフィルム」、Tani Yuukiはスピッツの「渚」、増田貴久(NEWS)と大橋和也(なにわ男子)はGReeeeNの「遥か」、宮野真守はVaundyの「怪獣の花唄」、Little Glee Monsterは菅田将暉の「虹」を、それぞれ心を込めて歌い上げる。

「青春GIFTライブ」では、コロナ禍で学校生活を過ごした若者たちをアーティストが歌で応援。若者たちをスタジオに招き、AIは「Life Goes On」、Kep1erは「WA DA DA(Japanese ver.)」、GENERATIONSは「チカラノカギリ」、Little Glee Monsterは「ECHO」と「Join Us!」、ジャニーズWESTは「証拠」と「しあわせの花」、SUPER BEAVERは「名前を呼ぶよ」、NEWSは「LOSER」と「U R not alone」、日向坂46は「キュン」を熱く歌いつなぐ。

さらに、今年のヒット曲、anoの「ちゅ、多様性。」をみんなで踊るスペシャル企画が進行中。総合司会の中居正広と安住紳一郎アナウンサーが踊るのかも注目される。

“歌怪獣”の異名をとる島津亜矢は大ヒットアニメソング4曲をカバー。『ONE PIECE FILM RED』より、Adoが歌う劇中歌「私は最強」「新時代」「逆光」を歌唱するほか、前出の企画「GIFTソングカバーメドレー」では『【推しの子】』オープニングテーマのYOASOBI「アイドル」も歌う。番組内で4曲を1人でカバーするのは、島津にとっても番組にとっても初の試みとなる。

そして、8月31日をもってメンバーの北山宏光がグループを卒業し、ジャニーズ事務所も退所することが発表されているKis-My-Ft2は、“恩人”の中居の前で7人でのラストパフォーマンスを披露する。どのような展開が待ち受けているのか注目が集まりそうだ。

番組のツイッター(@TBS_ONGAKUNOHI)では、昨年に続いてボイスメッセージ企画を展開。フォローしたうえで「#音楽の日」とアーティスト名のハッシュタグをつけて引用RTでアーティストへのメッセージを送ると、『音楽の日』限定のアーティスト本人のボイスメッセージが届く。メッセージを受付期間は14日午前0時~15日午後10時まで。

■『音楽の日2023』出演アーティスト

AI

INI

あいみょん

ano

いきものがかり

生田絵梨花

石川さゆり

石丸幹二

AKB48

江口洋介

Aimer

&TEAM

ENHYPEN

織田哲郎

KAT-TUN

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids、

King & Prince

倉木麻衣

クリス・ハート

Kep1er

郷ひろみ

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

GENERATIONS

s**t kingz

島津亜矢

ジャニーズWEST

湘南乃風

SUPER BEAVER

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

ソニン

Tani Yuuki

DA PUMP

DXTEEN

DISH//

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

中川晃教

中西保志

長渕剛

なにわ男子

新妻聖子

NiziU

NewJeans

NEWS

乃木坂46

BE:FIRST

東山紀之

日向坂46

ブルーベリーソーダ

Hey! Say! JUMP

MAZZEL

マカロニえんぴつ

MISIA

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

優里

唯月ふうか

Little Glee Monster

Little Black Dress

LE SSERAFIM

Rockon Social Club

※50音順

