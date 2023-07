King & Princeオリジナルアルバム『ピース』商品内容を一挙公開

人気グループ・King & Princeの通算5枚目となるオリジナルアルバム『ピース』(8月16日発売)の収録内容が10日、公開された。

リード曲は「My Love Song」。「愛の再告白」をテーマに、King & Princeが王道ラブソングを老若男女すべての人に届ける。

今作では永瀬廉、高橋海人(※高=はしごだか)のソロ曲も初収録。永瀬のソロ曲「きみいろ」は、共作で作詞に初挑戦した恋愛ソング。高橋のソロ曲「ワレワレハコイビトドウシダ」は、尊敬するクリープハイプの尾崎世界観に楽曲制作を自らオファー。尾崎が作詞作曲を、クリープハイプがアレンジ・演奏・コーラスを担当した。

特典映像として、初回限定盤Aにはリード曲のミュージックビデオ(MV)、MV -Dance ver.-とメイキングを収録。初回限定盤Bにはアルバム全体のメイキング映像として、アルバムを作り上げていく過程に密着した『ピース』 Behind the scenesが収められる。

Dear Tiara盤には7月2日に東京・有明アリーナで行われたファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」昼公演のライブパフォーマンス映像、夜公演で披露した「koi-wazurai」のパフォーマンス映像やメイキング映像が盛り込まれる。

アルバム『ピース』を携えた全国アリーナツアーが8月27日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を皮切りにスタート。12月10日の愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホールまで7都市で24公演が行われる。

■King & Prince 5thアルバム『ピース』収録曲

▼CD

01. 静寂のパレード

02. My Love Song

03. なにもの

04. That‘s Entertainment

05. 分かってるつもり

06. かた結び

07. ワレワレハコイビトドウシダ(高橋海人)

08. CHASE IT DOWN

09. TLConnection

10. Recolor

11. きみいろ(永瀬廉)

12. 君に届け

13. Happy ever after

14. TOGETHER WE STAND ※通常盤のみ収録

▼DVD(初回限定盤A)

・「My Love Song」 Music Video

・「My Love Song」 Music Video -Dance ver.-

・「My Love Song」 Music Video Shooting Behind the scenes

▼DVD(初回限定盤B)

・『ピース』 Behind the scenes

▼DVD(Dear Tiara盤)※ファンクラブ限定盤

・Live Performance from 2023.7.2 King & Princeファンミーティング 「King & Princeとうちあわせ」

なにもの/Magic of Love/名もなきエキストラ/Lovin' you/koi-wazurai

