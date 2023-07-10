『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（C）2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

最新の全国映画動員ランキングトップ10（7月7日～7月9日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が週末3日間で動員25万6000人、興収3億9400万円をあげ、公開2週目にして1位を獲得した。累計成績は動員93万人、興収13億6200万円を超えている。

前週1位で初登場した『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -決戦-』は2位となり、週末3日間で動員22万9000人、興収3億1600万円を記録。累計成績は動員88万人、興収11億6200万円を突破した。

新作では、主演・高橋文哉、ヒロイン・桜田ひよりによる『交換ウソ日記』が、初日から3日間で動員13万3000人、興収1億6400万円をあげ、3位に初登場。ヒミツの交換日記からはじまる、最高に切ない“すれ違い”のラブストーリー。TBSのドラマを中心に演出を担当してきた竹村謙太郎が映画初監督で手がけ、共演は茅島みずき、曽田陵介、齊藤なぎさ、ほか。

4位には公開5週目となる『リトル・マーメイド』が続き、累計成績は動員183万人、興収27億円を記録。

5位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』がロングランヒットを続け、累計成績は動員898万人、興収128億円を超えた。

そして9位には、全世界でシリーズ累計出荷本数1億3000万本を超えるサバイバルホラーゲームの金字塔を、羽住英一郎監督が長編CG映画にした『バイオハザード：デスアイランド』がランクイン。2021年にシリーズ初となる連続CGドラマ化され、Netflixで再生回数ランキング首位を獲得した『バイオハザード：インフィニット ダークネス』の制作スタッフが再集結した。

■全国映画動員ランキングトップ10（7月7日～7月9日）

1（2↑）インディ・ジョーンズと運命のダイヤル（公開週2）

2（1↓）東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -決戦-（2）

3（NEW）交換ウソ日記（1）

4（3↓）リトル・マーメイド（5）

5（4↓）ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー（11）

6（5↓）それいけ！アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント（2）

7（6↓）劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD（8）

8（7↓）怪物（6）

9（NEW）バイオハザード：デスアイランド（1）

10（8↓）スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース（4）

※11（11→）名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）（13）

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