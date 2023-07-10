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愛知県に今年初の熱中症警戒アラート　名古屋地方気象台

2023年7月10日 11時22分 (7月10日 11時27分更新)
名古屋市駅周辺

名古屋市駅周辺


　名古屋地方気象台は１０日、愛知県に今年初となる熱中症警戒アラートを発表した。外出をなるべく避け、冷房を使うなどして熱中症を防ぐよう呼びかけた。名古屋市では１０日、最高気温が３４度と予想される。
　１０日には、東京都や徳島県、鹿児島県などにも同アラートが発表された。

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