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関東や東海などは１０日、暖かい空気が流れ込んだ影響で午前中から気温が上がり、東京都心は、最高気温が３...
7月10日
ウクライナ警察の来日研修開始 鑑識１０人「豊富な経験に期待」
ウクライナ国家警察鑑識部門の幹部１０人が来日し、ロシアによる侵攻の犠牲者の身元確認などに関して日本警...
米軍Ｆ１６戦闘機が緊急着陸 青森空港、一時閉鎖
１０日午前１０時４０分ごろ、米軍のＦ１６戦闘機１機が青森空港（青森市）に緊急着陸した。
青森県に...
「交際相手の借金返済に」常滑商工会議所の預金横領した疑い 元職員を逮捕
愛知県常滑市の常滑商工会議所の預金１００万円を横領したとして、県警常滑署は１０日、業務上横領の疑...
受け入れの病気乳児が入院 北海道「赤ちゃんポスト」
北海道当別町で自称「赤ちゃんポスト」を運営する施設が受け入れた先天性の病気を患う女児が、必要な医療ケ...
元常連客、二審も懲役２０年 パブ経営女性殺害、大阪高裁
大阪市北区のカラオケパブで２０２１年６月、経営者の稲田真優子さん＝当時（２５）＝を殺害したとして、殺...