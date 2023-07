9mm Parabellum Bullet

結成“19”周年を迎えた4人組ロックバンド・9mm Parabellum Bulletが9日、動画配信サービス「U-NEXT」とのコラボレーション企画の始動を発表した。

2004年に結成されたバンドは、今年3月で結成19周年を迎えた。その記念として『19th Anniversary Tour』と題し、今年1月から12月までの9日、19日の“9”がつく日にライブを実施。9月19日には9年ぶりとなる日本武道館公演を開催する。さらに、ツアーを開催しない9日と19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施されている。

今回のコラボ企画『9mm Parabellum Bullet×U-NEXT』も周年企画の一環となり、これまで発表してきたミュージックビデオ(MV)や厳選されたライブ映像を、今年12月19日までの毎月9日、19日にU-NEXTで配信していく。第一弾として本日からMV12作品が配信開始。今月19日には、2020年9月9日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された『白夜の百年』の模様が配信される。

8月9日には、12枚目のシングル「Brand New Day」のリリースも予定している9mm。この日はコラボ企画の発表に加え、同作のジャケット写真と最新アーティスト写真も公開した。アーティスト写真は、これまでにも9mmのアートワークを支えてきたフォトグラファー・西槇太一氏とデザイナー・河島遼太郎氏によるトータルプロデュースとなっており、ジャケットデザインも河島氏が手がけている。

新曲「Brand New Day」は、11日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』でラジオ初オンエアとなる。

■12th Single「Brand New Day」収録曲

01. Brand New Day

02. Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA

・少年の声

・interceptor

・One More Time

・Black Market Blues

・Answer And Answer

・Termination

・Tear

・タイトロープ

・荒地

・Vampiregirl

・Sleepwalk

・R.I.N.O.

・marvelous

・Beautiful Target

・sector

・新しい光

・All We Need Is Summer Day

・Talking Machine

■『9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary』日程

7月19日(水) 【LIVE】山形・荘銀タクト鶴岡 大ホール

8月9日(水) 【LIVE】東京・新代田FEVER

8月19日(土) 【ONLINE】『YouTube Live「カオスの百年」vol.25』

9月9日(土) 【LIVE】東京・渋谷La.mama

9月19日(火) 【LIVE】東京・日本武道館

10月9日(月) 【LIVE】北海道・函館Club COCOA

10月19日(木) 【ONLINE】『YouTube Live「カオスの百年」vol.26』

11月9日(木) 【Acoustic LIVE】※後日発表

11月19日(日) 【LIVE】宮城・多賀城市文化センター 大ホール

12月9日(土) 【Acoustic LIVE】※後日発表

12月19日(火) 【LIVE】東京・恵比寿LIQUIDROOM

■『19th Anniversary Tour〜Extra〜』日程

10月7日(土) 北海道・帯広MEGA STONE

関連キーワード 音楽