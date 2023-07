朝倉未来 撮影:池本史彦 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する朝倉未来(30)が9日、東京・ヒルズアリーナで行われた公開練習を実施。先月24日の『RIZIN.43』で計量に失敗し、フェザー級王者のベルトを剥奪された前王者のクレベル・コイケについて「同情の気持ちもある」と語った。

クレベルは昨年10月に牛久絢太郎を下して新チャンピオンとなったが、初防衛戦だった『RIZIN.43』の鈴木千裕戦で契約体重の66キロを守ることができず、計量オーバーで試合前日にベルトが剥奪された。試合はそのまま実施されクレベルが勝利したが結果は「ノーコンテスト」で、フェザー王者は「不在」となった。

それを受けて、『超RIZIN.2』の未来VSヴガール・ケラモフ戦がフェザー級の新王者を決めるタイトルマッチに決定。未来は「ぶっちゃけ、どっちでもいいんですけど。今回勝ってクレベルとやって俺が勝つのが目標なので、ただついてきたって感じです」とクールに語った。

改めてクレベルVS鈴木戦の感想を聞かれると「予想通りの試合だったという感想。クレベルが強すぎるとも、鈴木くんが弱すぎるとも思わなかった」と振り返り、クレベルの計量失敗について「ダメなことはダメだけど、夏の水抜きの厳しさも知ってるので、同情的な気持ちもある」と思いを明かした。

ケラモフに勝って新王者となり、防衛戦にクレベル戦が予想される。2021年6月にクレベルに一本負けしている未来は「あの試合が決まって1ヶ月前からようやくミット打ちを始めたくらいだったけど、あれから練習量も何倍に増えて、いろんな相手と戦って、今だったら勝てる自信があるので、はやくやりたい」と今後の展望を見据えた。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

関連キーワード その他