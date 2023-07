朝倉未来(右)、RIZIN榊原信行CEO 撮影:池本史彦 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)向けたイベントが9日、東京・ヒルズアリーナで行われ、同大会で行われる朝倉未来VS“ヴガール・ケラモフ戦が、現在空位となっている「RIZINフェザー級タイトルマッチ」になることが、榊原信行CEOから発表された。

同ベルトはクレベル・コイケが昨年10月に牛久絢太郎を下して新チャンピオンとなったが、初防衛戦となった先月24日の『RIZIN.42』の鈴木千裕戦で契約体重の66キロを守ることができず、計量オーバーで試合前日にベルトが剥奪された。

同試合で鈴木が勝てば新王者、クレベルが勝てばノーコンテストということで実施されたが、結果はクレベルが勝利。その結果、現在は同王座は「空位」となっていた。

この日、未来の公開練習の直前にリングに上った榊原CEOが「朝倉未来VSヴガール・ケラモフがタイトルマッチになります」と発表すると、集まった多くのファンから大きな拍手が巻き起こった。

榊原CEOの発表を受けて、リングに上った未来は「ぶっちゃけ、どっちでもいいんですけど。今回勝ってクレベルとやって俺が勝つのが目標なので、ただついてきたって感じです」とクールに語る。

ベルトが賭けられたケラモフ戦について「かなり強い相手ですけど、攻略できるんじゃないかっていう自信があります」と力強く語った。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

