朝倉未来 撮影:池本史彦 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する朝倉未来(30)が9日、東京・ヒルズアリーナで行われた公開練習を実施。自ら志願した“大一番”に向けて順調な仕上がりぶりをアピールした。

“真夏の格闘技の祭典”と銘打った今大会は、アメリカの団体「Bellator(ベラトール)」と協力した豪華イベント。未来は強豪ファイターのヴガール・ケラモフ(31)と、弟の朝倉海はバンタム級のベルトを賭けて元ベラトール王者のフアン・アーチュレッタ(35)と対戦する。

2021年大みそかの『RIZIN.33』以来の兄弟そろっての参戦に向け、この日は2人での合同練習を予定していたが、海が発熱のため急きょ未来のみで実施することに。ミット打ちでは軽快な動きを見せて、集まったファンをどよめかせた。

メディアからの質疑応答後には、ファンからの質問に答えた未来。大ファンだという男性が緊張しながらも「未来さんのYouTubeに出るにはどうしたら良いですか?」と聞くと、「もう少し話を短くしたほうが良いね」と即座に答えて、ファンの緊張をほぐす。

その後も「未来さんと一緒にを撮るには?」という質問に対して、「街で声をかけられても、普通は断ってる。だから、すごく機嫌のいいときを狙うか、すごくかわいい子と一緒に声をかけてください」と答えると、会場は大きな笑いに包まれた

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

