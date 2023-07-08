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酒井宣福がベンチ入りし、約1カ月ぶりに試合のメンバーに復帰【名古屋グランパス・スタメン】

2023年7月8日 16時23分

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復帰したＦＷ酒井

復帰したＦＷ酒井

◇8日　J1第20節　名古屋―横浜M（豊田スタジアム）
　左脚の肉離れで戦列を離れていた名古屋グランパスのFW酒井宣福（30）がベンチ入りし、約1カ月ぶりに試合のメンバーに復帰した。
　酒井は6月7日の天皇杯2回戦・ヴィアティン三重戦（パロマ瑞穂ラグビー場）に先発したが、後半6分に負傷交代。同17日に左ハムストリングの肉離れと発表された。
　酒井の他にも発熱の影響で前節を欠場したMF山田陸（25）がベンチ入りし、出場停止が明けたMF米本拓司（32）も先発復帰。首位・横浜Mとの大一番に臨む。
　両チームの先発メンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF米本拓司
MF稲垣祥
MF和泉竜司
FWマテウス
FW永井謙佑
FWユンカー
【横浜Fマリノス】
GK一森純
DF松原健
DF上島拓巳
DFエドゥアルド
DF永戸勝也
MF渡辺皓太
MF藤田譲瑠チマ
MF西村拓真
FWヤンマテウス
FWアンデルソンロペス
FWエウベル
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