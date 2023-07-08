復帰したＦＷ酒井

◇8日 J1第20節 名古屋―横浜M（豊田スタジアム）

左脚の肉離れで戦列を離れていた名古屋グランパスのFW酒井宣福（30）がベンチ入りし、約1カ月ぶりに試合のメンバーに復帰した。

酒井は6月7日の天皇杯2回戦・ヴィアティン三重戦（パロマ瑞穂ラグビー場）に先発したが、後半6分に負傷交代。同17日に左ハムストリングの肉離れと発表された。

酒井の他にも発熱の影響で前節を欠場したMF山田陸（25）がベンチ入りし、出場停止が明けたMF米本拓司（32）も先発復帰。首位・横浜Mとの大一番に臨む。

両チームの先発メンバーは次の通り

【名古屋グランパス】

GKランゲラック

DF河面旺成

DF中谷進之介

DF藤井陽也

MF森下龍矢

MF米本拓司

MF稲垣祥

MF和泉竜司

FWマテウス

FW永井謙佑

FWユンカー

【横浜Fマリノス】

GK一森純

DF松原健

DF上島拓巳

DFエドゥアルド

DF永戸勝也

MF渡辺皓太

MF藤田譲瑠チマ

MF西村拓真

FWヤンマテウス

FWアンデルソンロペス

FWエウベル

