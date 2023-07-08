酒井宣福がベンチ入りし、約1カ月ぶりに試合のメンバーに復帰【名古屋グランパス・スタメン】
2023年7月8日 16時23分
◇8日 J1第20節 名古屋―横浜M（豊田スタジアム）
左脚の肉離れで戦列を離れていた名古屋グランパスのFW酒井宣福（30）がベンチ入りし、約1カ月ぶりに試合のメンバーに復帰した。
酒井は6月7日の天皇杯2回戦・ヴィアティン三重戦（パロマ瑞穂ラグビー場）に先発したが、後半6分に負傷交代。同17日に左ハムストリングの肉離れと発表された。
酒井の他にも発熱の影響で前節を欠場したMF山田陸（25）がベンチ入りし、出場停止が明けたMF米本拓司（32）も先発復帰。首位・横浜Mとの大一番に臨む。
両チームの先発メンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF米本拓司
MF稲垣祥
MF和泉竜司
FWマテウス
FW永井謙佑
FWユンカー
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF米本拓司
MF稲垣祥
MF和泉竜司
FWマテウス
FW永井謙佑
FWユンカー
【横浜Fマリノス】
GK一森純
DF松原健
DF上島拓巳
DFエドゥアルド
DF永戸勝也
MF渡辺皓太
MF藤田譲瑠チマ
MF西村拓真
FWヤンマテウス
FWアンデルソンロペス
FWエウベル
GK一森純
DF松原健
DF上島拓巳
DFエドゥアルド
DF永戸勝也
MF渡辺皓太
MF藤田譲瑠チマ
MF西村拓真
FWヤンマテウス
FWアンデルソンロペス
FWエウベル
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