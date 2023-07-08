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牧野さんのパッチワーク教室、３０周年で幕 彦根で作品展
彦根市三津町の牧野孝子さん（６４）が講師を務めるパッチワーク教室の作品展が九日まで、同市野瀬町のひこ...
7月8日
思い思いのテーマで描いた油絵や水彩 彦根で青湖会が展示
彦根市近郊の人らでつくる絵画同好会「青湖会」の洋画展が七日、彦根市野瀬町のひこね市文化プラザで始まっ...
土地利用巡り意見交換 南長浜地域の将来像考える検討会議初会合
長浜市南部の将来像を考える「南長浜地域まちづくり検討会議」の初会合が七日、市役所であった。二〇二四年...
色移ろうイワヒバの奥深い世界 愛好家の８００鉢、米原で展示即売会
岩場に生えるシダ植物、イワヒバの展示即売会「古典園芸植物 いわひばの世界」が七日、米原市春照の伊吹薬...
彦根高商から１００年、滋賀大経済学部「経済経営研」 収集資料を世界情勢に照らし紹介
滋賀大経済学部（彦根市馬場）の付属施設「経済経営研究所」が開設から百年を迎え、記念の企画展「経済経営...
草津市がＶ５、５位に多賀町 大東建託発表、県内住み心地ランキング
大東建託が発表した「いい部屋ネット 街の住みここちランキング２０２３＜滋賀県版＞」によると、県内で最...