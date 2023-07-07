タレントの中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、今年で13年目となるTBS系音楽特番『音楽の日 2023』（15日放送、後2：00～9：54）の出演アーティスト71組が一挙発表された。

「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番。今年のテーマは「GIFT ギフト」で約8時間にわたって生放送する。みんなで頑張ったこの3年間。さまざまな「歌のギフト」を日本中に届けたい、と、希望、愛、平和、元気、感謝、エール…歌に込めたたくさんのメッセージをアーティストのチカラを借りて、番組から届ける。

このほか、東京ディズニーリゾートからのスペシャルパフォーマンスや、毎年恒例の大合唱企画に、今年はMrs. GREEN APPLEが決定。名曲「僕のこと」を高校生や大学生ら200人以上と大合唱する。さらに「GIFT ギフト」にちなみ“ダンス界からのギフト”や“ミュージカル界からのギフト”といったスペシャル企画も放送予定。詳細は随時発表される。

■出演アーティスト（五十音順）

AI

INI

あいみょん

ano

いきものがかり

生田絵梨花

石川さゆり

石丸幹二

AKB48

江口洋介

Aimer

＆TEAM

ENHYPEN

織田哲郎

KAT-TUN

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids、

King ＆ Prince

倉木麻衣

クリス・ハート

Kep1er

郷ひろみ

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

GENERATIONS

s**t kingz

島津亜矢

ジャニーズWEST

湘南乃風

SUPER BEAVER

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

ソニン

Tani Yuuki

DA PUMP

DXTEEN

DISH//

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

中川晃教

中西保志

長渕剛

なにわ男子

新妻聖子

NiziU

NewJeans

NEWS

乃木坂46

BE:FIRST

東山紀之

日向坂46

ブルーベリーソーダ

Hey! Say! JUMP

MAZZEL

マカロニえんぴつ

MISIA

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

優里

唯月ふうか

Little Glee Monster

Little Black Dress

LE SSERAFIM

Rockon Social Club

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