『音楽の日』出演アーティスト71組が一挙発表 恒例の大合唱はMrs. GREEN APPLE【出演者一覧】
2023年7月7日 22時00分 (7月7日 23時05分更新)
タレントの中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、今年で13年目となるTBS系音楽特番『音楽の日 2023』（15日放送、後2：00～9：54）の出演アーティスト71組が一挙発表された。
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番。今年のテーマは「GIFT ギフト」で約8時間にわたって生放送する。みんなで頑張ったこの3年間。さまざまな「歌のギフト」を日本中に届けたい、と、希望、愛、平和、元気、感謝、エール…歌に込めたたくさんのメッセージをアーティストのチカラを借りて、番組から届ける。
このほか、東京ディズニーリゾートからのスペシャルパフォーマンスや、毎年恒例の大合唱企画に、今年はMrs. GREEN APPLEが決定。名曲「僕のこと」を高校生や大学生ら200人以上と大合唱する。さらに「GIFT ギフト」にちなみ“ダンス界からのギフト”や“ミュージカル界からのギフト”といったスペシャル企画も放送予定。詳細は随時発表される。
■出演アーティスト（五十音順）
AI
INI
あいみょん
ano
いきものがかり
生田絵梨花
石川さゆり
石丸幹二
AKB48
江口洋介
Aimer
＆TEAM
ENHYPEN
織田哲郎
KAT-TUN
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids、
King ＆ Prince
倉木麻衣
クリス・ハート
Kep1er
郷ひろみ
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
島津亜矢
ジャニーズWEST
湘南乃風
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
ソニン
Tani Yuuki
DA PUMP
DXTEEN
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中川晃教
中西保志
長渕剛
なにわ男子
新妻聖子
NiziU
NewJeans
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
東山紀之
日向坂46
ブルーベリーソーダ
Hey! Say! JUMP
MAZZEL
マカロニえんぴつ
MISIA
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
優里
唯月ふうか
Little Glee Monster
Little Black Dress
LE SSERAFIM
Rockon Social Club
AI
INI
あいみょん
ano
いきものがかり
生田絵梨花
石川さゆり
石丸幹二
AKB48
江口洋介
Aimer
＆TEAM
ENHYPEN
織田哲郎
KAT-TUN
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids、
King ＆ Prince
倉木麻衣
クリス・ハート
Kep1er
郷ひろみ
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
島津亜矢
ジャニーズWEST
湘南乃風
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
ソニン
Tani Yuuki
DA PUMP
DXTEEN
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中川晃教
中西保志
長渕剛
なにわ男子
新妻聖子
NiziU
NewJeans
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
東山紀之
日向坂46
ブルーベリーソーダ
Hey! Say! JUMP
MAZZEL
マカロニえんぴつ
MISIA
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
優里
唯月ふうか
Little Glee Monster
Little Black Dress
LE SSERAFIM
Rockon Social Club
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