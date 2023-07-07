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電動キックボードで転倒か　男性意識不明、北海道

2023年7月7日 22時35分 (7月7日 22時41分更新)
　７日午後３時１０分ごろ、北海道東川町西町の路上で「倒れている人がいる」と通行人が１１９番した。道警旭川東署によると、男性が倒れており意識不明の状態で病院に搬送された。現場近くで電動キックボードが見つかり、走行中に転倒した可能性があるとみて詳しい状況を調べている。

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