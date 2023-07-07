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北陸新幹線が一時見合わせ 異音感知、金沢―上越妙高
７日午後７時４０分ごろ、金沢発東京行きの北陸新幹線はくたか５７６号が富山―黒部宇奈月温泉間を走行中、...
7月7日
固定直前に橋桁落下か、静岡 調整中にミスの可能性
静岡市清水区の工事現場で橋桁が落下し、作業員２人が死亡した事故が、橋桁を橋脚に固定させる直前に起きた...
コロナ感染、前週比１・１８倍 ４６都道府県で拡大、沖縄は突出
厚生労働省は７日、全国約５千の定点医療機関から６月２６日～７月２日に報告された新型コロナウイルスの新...
長野４人殺害、６６歳女性殺害容疑で再逮捕 殺意「覚えていない」
長野県中野市で警察官を含む男女４人が殺害された事件で、県警は７日、同市江部、農業青木政憲容疑者（３２...
数学五輪１１２カ国・地域の俊英 千葉・幕張メッセで開幕
世界各国の数学に秀でた高校生らが難問に挑む国際数学オリンピック（ＩＭＯ）の開会式が７日、千葉市の幕張...
２歳男児のひじを外側に折り曲げ大けが負わす 傷害容疑で母親の交際相手逮捕
交際していた女性の子どもに暴行を加え、腕の骨を折る大けがを負わせたとして、大津署は７日、傷害の疑いで...