『globe@4_domes 10000 DAYS Remaster Edition』冒頭12分を期間限定公開

昨年末、全国の映画館にて一夜限りで上映された1997年のドーム公演リメイク映像をパッケージ化した『globe@4_domes 10000 DAYS Remaster Edition』を発売するglobeが7日、YouTubeチャンネルで同作品の冒頭12分の映像を期間限定で公開した。

今作は約25年前に空前の規模で実施された、globeの4大ドームツアーの模様が収録された過去の映像作品がもとになっている。劇場公開用にいくつもの追加編集が施され、当時発売の商品では未収録であった「GONNA BE ALRIGHT」「Joy to the love」「Is this love」の歌唱映像も初収録されており、当時のセットリストを完全復活させた内容となった。

公開された冒頭の12分は、巨大な数々のモニターや照明、スモークマシンなど、要塞のようなステージで期待感たっぷりに進行するオープニングから、ボーカルKEIKOのハイトーンボイスが冴えわたる代表曲「FACES PLACES」までの映像となっている。globeのスケール感、KEIKOのボーカリストとしての存在感が垣間見える映像だ。

8月発売のBlu-rayは、Dolby Atmos、3Dサラウンド音声を採用しており、整った環境下ではより臨場感たっぷりの大迫力映像が体感できる。さらに初回盤には、そのDolby AtmosをスマホやTVで体感できるNeSTREAM LIVE視聴シリアルコードが封入され、場所を問わず、大迫力音響の映像を堪能することもできる。

関連キーワード 音楽