テレビ朝日の夏の大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER STATION』（7月22日～8月27日）のプログラムとして、麻雀プロリーグ「Mリーグ」の選手も出場する『麻雀プロ歌の祭典 Mリーガー軍vs歌うまプロ雀士軍 カラオケガチ対決』の初開催が決定した。

7月31日に「SUMMER STATION LIVE アリーナ」（六本木ヒルズアリーナ）で実施。新たにMリーガー軍で参戦が決まった伊達朱里紗は、声優として活躍しながら、2021年にMリーガーとなり、22－23シーズンではのベテランプロを向こうに回してMVPに輝いた。圧倒的な歌唱力も話題となり今回の出演となった。

一方、歌うまプロ雀士軍には武田雛歩の出演が決まった。武田は17年にガールズバンド「たけやま3.5」のボーカル兼リーダーとしてデビューし、21年に日本プロ麻雀連盟のプロ試験に合格した。

さらに、歌うまプロ雀士軍の最後の1枠「麻雀ニュージェネchスペシャルユニット」として、小宮悠、花宮海咲、早川林香、山脇千文美が登場する。

【Mリーガー軍】 ※五十音順

小林剛（U-NEXTパイレーツ・麻将連合）

伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・日本プロ麻雀連盟）

東城りお（セガサミーフェニックス・日本プロ麻雀連盟）

二階堂瑠美（EX風林火山・日本プロ麻雀連盟）

松本吉弘（渋谷ABEMAS・日本プロ麻雀協会）

MC：日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦日本プロ麻雀協会）

【歌うまプロ雀士軍】 ※五十音順

篠原冴美（グラビアアイドル・日本プロ麻雀協会）

武田雛歩（たけやま3.5・日本プロ麻雀連盟）

中川美優（元まねきケチャ・日本プロ麻雀協会）

丸山奏子（最高位戦日本プロ麻雀協会）

麻雀ニュージェネchスペシャルユニット

MC：パジャマとりや（日本プロ麻雀連盟）

関連キーワード エンタメ総合