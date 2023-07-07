打撃不振の細川成也は『６番』４番には石川昂弥【中日スタメン】
2023年7月7日 17時26分
◇７日 中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は打撃不振の細川成也外野手がクリーンアップを外れ、４月２２日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）以来となる「６番」でのスタメン出場となった。４番には石川昂弥内野手が座り、ダヤン・ビシエド内野手、宇佐見真吾捕手と中軸を形成する。先発の小笠原慎之介投手は約１カ月ぶりとなる５勝目を目指す。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・三・上本
６番・捕・坂倉
７番・一・デビッドソン
８番・遊・小園
９番・投・九里
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・三・上本
６番・捕・坂倉
７番・一・デビッドソン
８番・遊・小園
９番・投・九里
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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