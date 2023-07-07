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打撃不振の細川成也は『６番』４番には石川昂弥【中日スタメン】

2023年7月7日 17時26分

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フリー打撃をする細川

フリー打撃をする細川

◇７日　中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は打撃不振の細川成也外野手がクリーンアップを外れ、４月２２日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）以来となる「６番」でのスタメン出場となった。４番には石川昂弥内野手が座り、ダヤン・ビシエド内野手、宇佐見真吾捕手と中軸を形成する。先発の小笠原慎之介投手は約１カ月ぶりとなる５勝目を目指す。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・三・上本
６番・捕・坂倉
７番・一・デビッドソン
８番・遊・小園
９番・投・九里
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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