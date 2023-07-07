フリー打撃をする細川

◇７日 中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は打撃不振の細川成也外野手がクリーンアップを外れ、４月２２日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）以来となる「６番」でのスタメン出場となった。４番には石川昂弥内野手が座り、ダヤン・ビシエド内野手、宇佐見真吾捕手と中軸を形成する。先発の小笠原慎之介投手は約１カ月ぶりとなる５勝目を目指す。

【広島】

１番・二・菊池

２番・右・野間

３番・中・秋山

４番・左・西川

５番・三・上本

６番・捕・坂倉

７番・一・デビッドソン

８番・遊・小園

９番・投・九里

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・ビシエド

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・右・細川

７番・二・村松

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原

