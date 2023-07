FANTASY BOYSのリン・チ(C)2023 MBC & Phunkystudio

韓国の12人組ボーイズグループ・FANTASY BOYSのメンバー、リン・チがビザの取得問題で来日ができないため、9日に東京国際フォーラムで開催される『少年ファンタジー FAN CONCERT IN JAPAN[~Welcome to your Fantasy~]に参加できなくなったことが7日、公式サイトで発表された。

同グループはグローバルボーイズオーディション番組『少年ファンタジー~放課後のときめきシーズン2~』からデビューが決定。今回、日本初のファンコンサートが行われる予定となっていた。

公式サイトでは「7月9日、東京国際フォーラムで開かれるFANTASY BOYS FAN CONCERTについてお知らせ致します。リン・チがビザ取得問題の関係で参加できなくなり、FANTASY BOYS11人のユ・ジュンウォン、キム・ギュレ、ホン・ソンミン、オ・ヒョンテ、イ・ハンビン、カン・ミンソ、ヒカリ、ソウル、キム・ウソク、ヒカル、ケイダンだけがステージに上がることになりました」と報告。「本日の午前中まで問題を解決するために色んな方面から努力しましたが、結果的に取得することが出来ませんでした。FANTASY BOYSに応援の声を送って下さり、公演を楽しみにしていたファンの皆様に心からお詫び申し上げます」と謝罪している。

