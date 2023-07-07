『吉本新喜劇座員総選挙2023』速報発表、元ハローバイバイ千葉公平がTOP3に躍進【25位まで掲載】
2023年7月7日 13時32分 (7月7日 14時06分更新)
『吉本新喜劇座員総選挙2023』の速報順位が7日、発表された。1位は座長のすっちーが好発進し、昨年1位のアキは2位を追走。3位には元ハローバイバイの千葉公平がつけ、昨年10位からジャンプアップを予感させる形となった。
間寛平ゼネラルマネージャーの発案で、昨年に続き第2回目となる総選挙は、総勢80人が出馬。6月28日に投票が始まり、8月13日まで新喜劇の公式サイトで受け付ける。1位になった座員が『吉本新喜劇まつり2023』（10月8日開催、なんばグランド花月）の新喜劇で座長を務める権利をゲット。さらに、上位25人まで出演できるほか、20代～60代以上の各世代ごとのじゃんけん大会で1人ずつ選出し、計30人が当日の舞台に立てる。
速報順位は以下の通り。カッコ内は昨年順位。
1位：すっちー（3位）
2位：アキ（2位）
3位：千葉公平（10位）
4位：島田珠代（6位）
5位：辻本茂雄（2位）
6位：山田花子（7位）
7位：酒井藍（8位）
8位：清水けんじ（26位）
9位：小寺真理（5位）
10位：五十嵐サキ（12位）
11位：間寛平（9位）
12位：吉田裕（16位）
13位：鮫島幸恵（15位）
14位：高橋靖子（22位）
15位：森田まりこ（21位）
16位：レイチェル（ランク外）
17位：佐藤太一郎（26位）
18位：新名徹郎（ランク外）
19位：小林ゆう（ランク外）
20位：谷川友梨（28位）
21位：高井俊彦（ランク外）
22位：安尾信乃助（24位）
23位：岡田直子（ランク外）
24位：西川忠志（ランク外）
25位：松浦真也（30位）
2位：アキ（2位）
3位：千葉公平（10位）
4位：島田珠代（6位）
5位：辻本茂雄（2位）
6位：山田花子（7位）
7位：酒井藍（8位）
8位：清水けんじ（26位）
9位：小寺真理（5位）
10位：五十嵐サキ（12位）
11位：間寛平（9位）
12位：吉田裕（16位）
13位：鮫島幸恵（15位）
14位：高橋靖子（22位）
15位：森田まりこ（21位）
16位：レイチェル（ランク外）
17位：佐藤太一郎（26位）
18位：新名徹郎（ランク外）
19位：小林ゆう（ランク外）
20位：谷川友梨（28位）
21位：高井俊彦（ランク外）
22位：安尾信乃助（24位）
23位：岡田直子（ランク外）
24位：西川忠志（ランク外）
25位：松浦真也（30位）
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