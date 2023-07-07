『吉本新喜劇座員総選挙2023』の速報順位が7日、発表された。1位は座長のすっちーが好発進し、昨年1位のアキは2位を追走。3位には元ハローバイバイの千葉公平がつけ、昨年10位からジャンプアップを予感させる形となった。

間寛平ゼネラルマネージャーの発案で、昨年に続き第2回目となる総選挙は、総勢80人が出馬。6月28日に投票が始まり、8月13日まで新喜劇の公式サイトで受け付ける。1位になった座員が『吉本新喜劇まつり2023』（10月8日開催、なんばグランド花月）の新喜劇で座長を務める権利をゲット。さらに、上位25人まで出演できるほか、20代～60代以上の各世代ごとのじゃんけん大会で1人ずつ選出し、計30人が当日の舞台に立てる。

速報順位は以下の通り。カッコ内は昨年順位。

1位：すっちー（3位）

2位：アキ（2位）

3位：千葉公平（10位）

4位：島田珠代（6位）

5位：辻本茂雄（2位）

6位：山田花子（7位）

7位：酒井藍（8位）

8位：清水けんじ（26位）

9位：小寺真理（5位）

10位：五十嵐サキ（12位）

11位：間寛平（9位）

12位：吉田裕（16位）

13位：鮫島幸恵（15位）

14位：高橋靖子（22位）

15位：森田まりこ（21位）

16位：レイチェル（ランク外）

17位：佐藤太一郎（26位）

18位：新名徹郎（ランク外）

19位：小林ゆう（ランク外）

20位：谷川友梨（28位）

21位：高井俊彦（ランク外）

22位：安尾信乃助（24位）

23位：岡田直子（ランク外）

24位：西川忠志（ランク外）

25位：松浦真也（30位）

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