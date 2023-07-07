『FUJI ROCK FESTIVAL'23』に出演が決定したBAD HOP

5月に解散を発表した神奈川県川崎市出身の8人組ヒップホップクルー・BAD HOPが、音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL’23』（28～30日 新潟・湯沢町の苗場スキー場）に最初で最後の出演が決定した。これで全11ステージ212組の出演者がそろい、タイムテーブルも発表された。

BAD HOPは5月27日に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた音楽フェス『POP YOURS 2023』にヘッドライナーとして出演した際に解散することを発表。現在ラストライブツアー『THE LAST SUMMER JAPAN TOUR』を開催中。

出演するのは最終日の30日で、パフォーマンスを披露するのは最大規模の「GREEN STAGE」。ヘッドライナーでグラミー三冠の歌姫・LIZZO（リゾ）の直前の出番となる。

そのほか、ヘッドライナーとして発表されていたTHE STROKESは28日、FOO FIGHTERSは29日に出演。今年初めてフジロックに出演するロック歌手・矢沢永吉は28日にGREEN STAGEに登場する。

BAD HOPは『高校生RAP選手権』の優勝経験を持つ双子のT-PablowとYZERRを中心に、Tiji Jojo、Benjazzy、Yellow Pato、G-k.i.d、Vingo、Barkの幼なじみ8人で構成されるヒップホップグループ。2014年に活動をスタートして以降、2016年に地元の川崎CITTAでフリーライブを敢行し、2018年4月にはZepp Tokyoで単独ワンマン公演を開催。2018年11月には日本武道館でのワンマンライブを開催し、約8000人もの動員を記録した。

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