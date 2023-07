『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』会見で大乱闘した伊藤裕樹(左)とヒロヤ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される格闘技『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』で、“朝倉未来の弟子”であるヒロヤ(25)との対戦が発表された伊藤裕樹(26)が、自身のツイッターで「公開処刑」を宣言した。

先月24日開催の『RIZIN.43』でKO負けした西谷大成(26)のリベンジを果たすべく、未来に直訴してRIZINデビューが決定したヒロヤ。対する伊藤はDEEPでもRIZINでも活躍する完全な“格上”選手で、会見ではヒロヤに対して「DEEPでもBreakingDownでも中堅以下のザコだと思います」と挑発すると、BreakingDownばりの大乱闘が繰り広げられた。

会見の動画の公開後、伊藤はツイッターで「コネで勝てる程RIZIN甘くねぇからな ブレイキングダウンのザコ公開処刑します」と制裁を宣告。「金魚のフン2号覚悟しとけよ」と完全に格下扱いした。

一方のヒロヤは「負ければ全て終わり ここで死んでもいい 死ぬ気でやる」と決意のツイート。会見でも「最後のチャンスだと思っている」と語っており、RIZINデビュー戦にして自身の進退をかける一戦となる。

師匠の朝倉未来もヒロヤに対して「何が何でも勝つ、つまらない試合をしても勝ってほしい。ここで負けることの(リスクの)大きさがすごい。彼も言ってるけど引退をかけるような試合になると思うので、とにかく勝ってほしい」と必勝を願った。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

