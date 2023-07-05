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Ｄ４―５ヤ（５日）　ヤクルトが４連勝

2023年7月5日 22時58分 (7月5日 23時06分更新)
　１２回、勝ち越しの生還をし、ナインに迎えられるヤクルト・浜田＝横浜

　１２回、勝ち越しの生還をし、ナインに迎えられるヤクルト・浜田＝横浜

　ヤクルトが競り勝って４連勝。４―４の延長十二回に２死一、三塁の好機をつくり、捕逸で勝ち越した。７番手の今野が今季初勝利を挙げた。ＤｅＮＡは六回に追い付いた勢いを生かせず、十二回は入江が招いたピンチでミスが出た。

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