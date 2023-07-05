速報
１２回、勝ち越しの生還をし、ナインに迎えられるヤクルト・浜田＝横浜
関連キーワード
初出場の島袋戦、環境活動家乱入 ウィンブルドン・テニス
【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権の男子シングルス１回戦で５日、四大大会初出場の島袋...
7月5日
中６―７巨（５日） 梶谷、延長で勝ち越し打
巨人は同点の延長十二回、安打と死球などで１死二、三塁と好機を広げ、梶谷が勝ち越しの２点打を放った。最...
ラグビー、ジョセフ氏が退任意向 秋のＷ杯後「離れるにはいい時」
ラグビー日本代表のジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が５日、９月８日に開幕するワールドカップ...
佐藤早也伽、５０００ｍで３位 陸上の中長距離第２戦
陸上のホクレン中長距離チャレンジ第２戦は５日、北海道の深川市陸上競技場で行われ、女子５０００メートル...
イラン抗議デモに連帯示す サッカー女子ブラジル代表
【テヘラン共同】２０日開幕のサッカー女子ワールドカップ（Ｗ杯）に出場するブラジル代表は４日、開催地オ...
楽６―１オ（５日） 楽天の新人、荘司がプロ初勝利
楽天は二回にフランコ、辰己の連続適時二塁打と小深田の適時打で３点先制。小深田は六回にも適時打を放った...