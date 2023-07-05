ヤクルトが競り勝って４連勝。４―４の延長十二回に２死一、三塁の好機をつくり、捕逸で勝ち越した。７番手の今野が今季初勝利を挙げた。ＤｅＮＡは六回に追い付いた勢いを生かせず、十二回は入江が招いたピンチでミスが出た。