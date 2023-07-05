F1日本GPが初めて“春開催”に！来年4月7日決勝の第4戦【暫定カレンダー発表】
2023年7月5日 22時47分
国際自動車連盟は５日、来季のＦ１暫定カレンダーを発表し、これまで秋開催だった日本ＧＰ（三重県・鈴鹿サーキット）が初めて春季に移動し、来年４月７日決勝の第４戦として組まれた。
３月３０日には東京都江東区の東京ビッグサイト周辺で電動車のフォーミュラＥ世界選手権の日本戦が初開催が決まっており、春先に２週連続でフォミュラカーの世界選手権が実施されることになる。
日本では１９９４年にＴＩサーキット英田（現岡山国際サーキット）で「パシフィックＧＰ」の大会名で４月にＦ１が開催されたことがあるが、日本ＧＰについては富士スピードウェイ開催の大会を含めてこれまで秋に行われていた。
◇ ◇ ◇
◆２０２４年F1カレンダー
戦・決勝日 グランプリ（開催都市）
１・３月２日 バーレーン（サヒール）
２・３月９日 サウジアラビア（ジッダ）
３・３月２４日 オーストラリア（メルボルン）
４・４月７日 日本（鈴鹿）
５・４月２１日 中国（上海）
６・５月５日 マイアミ（米マイアミ）
７・５月１９日 エミリアロマーニャ（伊イモラ）
８・５月２６日 モナコ（モナコ）
９・６月９日 カナダ（モントリオール）
１０・６月２３日 スペイン（バルセロナ）
１１・６月３０日 オーストリア（シュピールベルグ）
１２・７月７日 イギリス（シルバーストーン）
１３・７月２１日 ハンガリー（ブダペスト）
１４・７月２８日 ベルギー（スパ）
１５・８月２５日 オランダ（ザンドフォールト）
１６・９月１日 イタリア（モンツァ）
１７・９月１５日 アゼルバイジャン（バクー）
１８・９月２２日 シンガポール（シンガポール）
１９・１０月２０日 アメリカ（オースティン）
２０・１０月２７日 メキシコ（メキシコ市）
２１・１１月３日 ブラジル（サンパウロ）
２２・１１月２３日 ラスベガス（米ラスベガス）
２３・１２月１日 カタール（ロサイル）
２４・１２月８日 アブダビ（ヤスマリーナ）
戦・決勝日 グランプリ（開催都市）
１・３月２日 バーレーン（サヒール）
２・３月９日 サウジアラビア（ジッダ）
３・３月２４日 オーストラリア（メルボルン）
４・４月７日 日本（鈴鹿）
５・４月２１日 中国（上海）
６・５月５日 マイアミ（米マイアミ）
７・５月１９日 エミリアロマーニャ（伊イモラ）
８・５月２６日 モナコ（モナコ）
９・６月９日 カナダ（モントリオール）
１０・６月２３日 スペイン（バルセロナ）
１１・６月３０日 オーストリア（シュピールベルグ）
１２・７月７日 イギリス（シルバーストーン）
１３・７月２１日 ハンガリー（ブダペスト）
１４・７月２８日 ベルギー（スパ）
１５・８月２５日 オランダ（ザンドフォールト）
１６・９月１日 イタリア（モンツァ）
１７・９月１５日 アゼルバイジャン（バクー）
１８・９月２２日 シンガポール（シンガポール）
１９・１０月２０日 アメリカ（オースティン）
２０・１０月２７日 メキシコ（メキシコ市）
２１・１１月３日 ブラジル（サンパウロ）
２２・１１月２３日 ラスベガス（米ラスベガス）
２３・１２月１日 カタール（ロサイル）
２４・１２月８日 アブダビ（ヤスマリーナ）
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