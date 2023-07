堂本剛『平安神宮 奉納演奏 2023』と『.ENDRECHERI. LIVE 2023 END RE ME』の開催が決定

シンガー・ソングライター堂本剛が、恒例の京都・平安神宮公演とソロプロジェクト「.ENDRECHERI.」(エンドリケリー)の全国ツアー『.ENDRECHERI. LIVE 2023 END RE ME』(5都市9公演)を開催することが5日、発表された。

この日、登録無料の情報会員サービスサイト「funk love」発足後初となるイベント「.ENDRECHERI. Erother_meeting Do more the E_FUNK」の初日公演を東京国際フォーラム ホールAで開催。イベント中、2010年の初演からライフワークとなっている平安神宮公演と、.ENDRECHERI.の全国ツアーを発表した。

日程は以下のとおり。

■『堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2023』

9月1日(金):京都・平安神宮

9月2日(土):京都・平安神宮

9月3日(日):京都・平安神宮

■『.ENDRECHERI. LIVE 2023 END RE ME』

9月6日(水):兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

9月7日(木):兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

9月14日(木):大阪・フェスティバルホール

9月15日(金):大阪・フェスティバルホール

9月21日(木):愛知・日本特殊陶業市会館 フォレストホール

9月23日(土・祝):奈良・なら100年会館 大ホール

9月24日(日):奈良・なら100年会館 大ホール ★

9月29日(金):神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

★=昼夜2公演

関連キーワード 音楽