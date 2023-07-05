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広０―２神（５日）　大竹がプロ初完封

2023年7月5日 21時03分 (7月5日 21時26分更新)
　プロ初完封で７勝目を挙げた阪神・大竹＝マツダ

　プロ初完封で７勝目を挙げた阪神・大竹＝マツダ

　阪神の大竹が５安打無四球でプロ初完封。５月２７日以来の白星で７勝目を挙げた。一回に島田のプロ初本塁打で先制。三回は前川の左前打に失策が絡んで加点した。広島は森下が６回２失点で粘るも援護に恵まれなかった。

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