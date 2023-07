6月29日に東京ドームで行われたBiSH解散ライブの舞台裏も放送 Photo by Keiichiro Natsume

日本テレビ報道局のニュースサイト「日テレNEWS音楽部」が手がける新感覚の音楽番組『Bonus Track on TV』(ボーナス トラック オン ティービー)が、10日(深0:59~1:29 ※関東ローカル)に放送される。

今月3日に放送された『Viral Artist on TV』の姉妹番組。ふだん入れない音楽制作の現場や、ライブ後の楽屋など、人気アーティストの“レアな瞬間”が見られる。案内役は日テレきっての音楽好き、森圭介アナウンサーが務める。

タイトルの「ボーナストラック」とは、CDのラストチューンの後に隠されたうれしいサプライズ。番組ではそんなうれしい特典のような、“ワクワクする場面”を切り取った企画が満載となっている。

レアな瞬間・場面を見せてくれるのはアーティスト1組目は、6月29日に東京ドームで解散した6人組グループ・BiSH。5万人が見届けたラストライブの模様を放送する。番組では東京ドームにBiSHメンバーへの“メッセージカメラ”を設置。清掃員(BiSHファンの呼称)からのアツいメッセージを公開する。

2組目はロックバンド・The Ravens(ザ レイブンズ)。Dragon Ashのボーカル・Kj(降谷建志)のソロプロジェクトがきっかけとなり、2022年に活動をスタートした。メンバーはギター・PABLO(Pay money To my Pain/POLPO/REDORCA)、ベース・武史(山嵐/OZROSAURUS)、キーボード・渡辺シュンスケ(Schroeder-Headz)、ドラムス・櫻井誠(Dragon Ash/ATOM ON SPHERE)からなる5人組。豊富な音楽的バックグラウンド、尽きない表現欲求と、卓越したテクニックに迫る。

新曲のミュージックビデオ撮影や、Kjの個人スタジオでのレコーディングを取材。メンバーのインタビューとともに、あまり見ることができない貴重な制作現場が公開される。

3組目は、BTSの後輩グループで昨年12月にデビューした&TEAM。オーディション番組『&AUDITION -The Howling-』から誕生した9人組で、異なる出発点からつながった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げ、日本のみならず韓国でも活動を始めた。

6月18日には2nd EP『First Howling : WE』の発売を記念したショーケースが都内で行われ、森アナが取材した。ステージのほか、イベント終了直後には自らカメラをかまえ、楽屋でメンバーを直撃。「パフォーマンスが一番よかったメンバーは?」などのトークで盛り上がった貴重なオフショットを公開する。

4組目は、20歳のギタリスト&シンガー・ソングライターの森大翔(もり・やまと)。16歳のときに英ロンドンで行われた16歳以下のギタリストの世界大会で、世界各国の精鋭100人の出場者をおさえて優勝し、世界一に輝いた。ギターに乗せた無垢な歌声も注目され、2021年にデビューした。

6月9日に東京・渋谷で行われた初のワンマンライブを、森アナはプライベートで訪問。そのギターテクニックに「バケモノだと思う!」と驚がくする。ライブ後には本人を直撃し、愛用のギターを見せてもらうなどした。

番組では放送と同時に日テレNEWSサイトで、各アーティストの未公開シーンを配信。視聴者の“もっと見たい”に応え、地上波放送で収まりきらなかったお宝映像を動画コンテンツとして配信する。TVerで見逃し配信も行われる。

