『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』で対戦する伊藤裕樹(左)とヒロヤ (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』の追加カード発表会見動画が5日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで公開された。『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生としてプロ格闘家デビューしたヒロヤ(25)が初参戦し、伊藤裕樹(26)と対戦することが発表された(契約体重58キロ)。

先月24日開催の『RIZIN.43』の西谷大成(26)に続き、“朝倉未来の弟子”のRIZIN連続参戦が決定した。“怪物くん”こと鈴木博昭(37)に1ラウンド56秒でTKO負けという結果に終わり、実力を発揮できなかった西谷の無念を晴らすため、西谷とともに修行しプロ格闘家デビューしたヒロヤが未来にRIZIN参戦を直訴。そのまま未来と一緒にRIZIN榊原信行CEOを訪れて思いを伝えた。

榊原CEOは、弟子入り後の3年でヒロヤがDEEPで5勝6敗という戦績について「RIZINの舞台には早いかな、大丈夫かなという思いがありつつ、超RIZIN.2にいろんな話題をふりまいていくために」と参戦を決めた理由を説明。意気込みを聞かれたヒロヤは「RIZIN関係者の皆様のお陰でチャンスをいただいたので、必ずものにします。それをできる男だと自分は思っているので、皆さんよろしくお願いいたします!」とあいさつ。

対戦する伊藤はTHE OUTSIDERで王者に輝き、デビュー以来破竹の12連勝を飾った実力ファイター。RIZINでも3連勝していたが、5月の『RIZIN.42』ではアーセン山本に判定負け。そこからの再起となるが「DEEPでも勝ててない中堅選手とやるってことで、しっかりRIZINの舞台でボコボコにしてやりたい」と格下扱いした。

お互いの印象を聞かれると、ヒロヤは「DEEPで活躍してRIZINでも3勝1敗と強い選手ですが、試合を見た感想は打撃がメインで寝技が全然できないんで、自分でもここは勝てるんじゃないかなと思います」と自信を見せる。

一方の伊藤は「DEEPでもBreakingDownでも中堅以下のザコだと思います」と挑発すると、キレたヒロヤがつかみかかって乱闘に。スタッフが間に入ってもお互いに引かず、司会の鈴木芳彦アナが「今は会見です!1回離れましょう!」と何度も制して場を収めた。

席に戻った伊藤は、西谷の試合の感想を聞かれると「まだ練習が足りないんじゃないですかね。そんぐらいしか思ってないです」とバッサリ。ヒロヤは「西谷くんの強さは全然出てなかった。出せないのも西谷くんの要素ではあると思いますけど、それをバカにしてるような軽い言葉で終わらせるのは、ちょっと違うんじゃないか」と伊藤に噛みついた。

RIZINデビューが『超RIZIN.2』という大舞台になったことについては「未来さんのおかげで決まって、求められてるものや試されてるものがあると思う」と朝倉未来の名前で出場する状況を理解しており、「勝ちたいというより負けられない。最後のチャンスだと思っている。自分が実力を出せれば西谷くんの評価も上がると思う」と背水の陣で臨む。

伊藤も「実績的にDEEPでも組まれないような試合がRIZINで組まれたかといったら、やっぱり朝倉未来の名前があったから」と指摘し、「ナメられてる。普通に考えたら腹が立ちます」と不快感もあらわにした。

榊原CEOは「出るために親でもなんでもあらゆる手を使うことはいいと思う。その心意気と覚悟は買ってます。僕は未来に推されたからっていうだけじゃなく、西谷くんの結果を受けて未来に直訴して行動を起こさせた、ヒロヤ選手に1回かけてみたい。そして、それを受けてくれた伊藤選手にもお礼を言いたいです」と語った。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. HIROYA

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

