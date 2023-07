『超RIZIN.2 』のヒロヤ参戦について語った朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』の追加カード発表会見動画が5日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで公開された。『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生としてプロ格闘家デビューしたヒロヤ(25)が初参戦し、伊藤裕樹(26)と対戦することが発表された(契約体重58キロ)。会見後、ヒロヤの師匠の朝倉未来(30)が囲み取材に応じ、参戦に至った経緯を明かした。

ヒロヤは2020年に朝倉未来のもとで格闘技の練習を本格的に開始して同年にデビュー。約3年のキャリアで、DEEPで5勝6敗という戦績を残している。同じ環境で練習していた西谷大成(26)が先月24日の『RIZIN.43』に初参戦するも、は“怪物くん”こと鈴木博昭(37)に1ラウンド56秒でTKO負けしたことを受け、直後に未来にリベンジを直訴した。

ヒロヤの戦績的にRIZINに出場させることについて「迷いはあった」という未来だが、「タイミングよく『超RIZIN.2』のプロモーションを頼まれて、自分や弟(朝倉海)、堀口恭司選手とか素晴らしい試合がたくさんあるこの大会を多くの人に見てもらうため、違う方向からも宣伝できたら」という考えがあった。

当初は“1分間最強を決める”BreakingDownとの対抗戦も検討したが「RIZINなら5分3ラウンドのMMAで戦わなくてはいけない」とルールの違いを懸念。そして「西谷くんが負けてストーリーができて、5分3ラウンドで戦えるBreakingDownの選手はヒロヤくんしかいない。そういう意味ではヒロヤくんの力を借りたと言ってもいいかな。ただ、ここも負けたら2人とも“そういう選手”で終わるので、とんでもないリスクがあるけど、行くしかないってことで決めました」と説明した。

“朝倉未来の弟子”としてRIZINに出た西谷が負けたにもかかわらず、次の大会でもヒロヤが出場することに否定的な声も予想される。それでも未来は「賛否の中で注目は集まる。西谷くんの試合の発表されたツイッターは、(昨年大みそか『RIZIN.40』の)AJ・マッキーVSサトシのリツイート数を上回ったり、注目されてるじゃないですか。結果の責任を負うのは彼らだし、そういうカードがあってもいいと思います」とメリットを強調した。

また、ヒロヤに期待することについて「西谷くんには魅せる試合をしてほしいといったんですけど、ヒロヤくんには何が何でも勝つ、つまらない試合をしても勝ってほしい。ここで負けることの(リスクの)大きさがすごい。彼も言ってるけど引退をかけるような試合になると思うので、とにかく勝ってほしい」と必勝を願った。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. HIROYA

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

関連キーワード その他