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14万本のヒマワリが満開 南知多町の「花ひろば」
愛知県南知多町豊丘の観光農園「花ひろば」では、14万本のヒマワリが満開となり、小高い丘の斜面...
7月2日
特急「南紀」の最新車両「ＨＣ８５系」出発進行
名古屋－紀伊勝浦（和歌山県那智勝浦町）を結ぶＪＲ東海の特急「南紀」の最新型ハイブリッド車両「ＨＣ...
7月1日
【動画】４年ぶりの横綱奉納土俵入り 熱田神宮、照ノ富士が不知火型を披露
大相撲名古屋場所（７月９日初日・ドルフィンズアリーナ＝愛知県体育館、中日新聞社共催）を前に横...
Let’s とらい English! | World Wonders - The United States of America 7月1日
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6月30日