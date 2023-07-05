本文へ移動

静岡県西部で突風被害

2023年7月5日 19時10分 (7月5日 20時52分更新)
４日、夕方に静岡県西部で突風が発生した。掛川市では東海道線近くのゴルフ場でネットを支える柱が倒れたり、工場の大型テントが田んぼに吹き飛ばさせるなどの被害が出た。菊川市では工場の門型クレーンが倒れた。御前崎市では太陽光発電パネルが損壊した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

動画の新着

記事一覧