この日1軍昇格の鵜飼航丞が「1番・左翼」で即スタメン 石川昂弥が約1か月ぶりに4番に【中日】
2023年7月5日 17時32分
◇５日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日１軍昇格した鵜飼航丞外野手が「１番・左翼」で即スタメン。右手首の違和感で欠場が続いていたダヤン・ビシエド内野手は「５番・一塁」で６試合ぶりにスタメン復帰する。また、石川昂弥内野手が約１か月ぶりに４番に座る。先発は高橋宏斗投手が８度目の正直で巨人戦初勝利を目指す。
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・遊・中山
８番・二・吉川
９番・投・グリフィン
【中日】
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・遊・中山
８番・二・吉川
９番・投・グリフィン
【中日】
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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