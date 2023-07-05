ウオーミングアップする鵜飼

◇５日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日１軍昇格した鵜飼航丞外野手が「１番・左翼」で即スタメン。右手首の違和感で欠場が続いていたダヤン・ビシエド内野手は「５番・一塁」で６試合ぶりにスタメン復帰する。また、石川昂弥内野手が約１か月ぶりに４番に座る。先発は高橋宏斗投手が８度目の正直で巨人戦初勝利を目指す。

【巨人】

１番・中・ブリンソン

２番・右・丸

３番・一・秋広

４番・三・岡本和

５番・捕・大城卓

６番・左・梶谷

７番・遊・中山

８番・二・吉川

９番・投・グリフィン

【中日】

１番・左・鵜飼

２番・中・岡林

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・二・村松

７番・捕・石橋

８番・遊・龍空

９番・投・高橋宏

