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この日1軍昇格の鵜飼航丞が「1番・左翼」で即スタメン　石川昂弥が約1か月ぶりに4番に【中日】

2023年7月5日 17時32分

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ウオーミングアップする鵜飼

ウオーミングアップする鵜飼

◇５日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日１軍昇格した鵜飼航丞外野手が「１番・左翼」で即スタメン。右手首の違和感で欠場が続いていたダヤン・ビシエド内野手は「５番・一塁」で６試合ぶりにスタメン復帰する。また、石川昂弥内野手が約１か月ぶりに４番に座る。先発は高橋宏斗投手が８度目の正直で巨人戦初勝利を目指す。
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・遊・中山
８番・二・吉川
９番・投・グリフィン
【中日】
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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