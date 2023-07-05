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セ、パ各部門の選出選手【オールスター】

2023年7月5日 16時42分

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　「マイナビオールスターゲーム2023」（第1戦・19日・バンテリンドームナゴヤ、第2戦・20日・マツダスタジアム）の監督選抜選手が5日、日本野球機構（NPB）から発表された。中日の細川成也外野手、巨人・戸郷翔征投手、楽天・田中将大投手らが新たに選ばれた。
　今後は、14日にプラスワン投票結果（セ・パ1選手ずつ）が発表され、出場全選手が決まる。
　セ、パの各部門の選出選手は以下の通り（●はファン投票と選手間投票のダブル選出、◎はファン投票選出、○は選手間投票選出、無印が監督選抜選出）。
　【セ・リーグ】
　〈先発投手〉
　●村上頌樹（阪神）
　〈中継ぎ投手〉
　◎岩崎優（阪神）
　〈抑え投手〉
　◎湯浅京己（阪神）
　〈投手〉
　大竹耕太郎（阪神）
　東克樹（DeNA）
　山崎康晃（DeNA）
　今永昇太（DeNA）
　戸郷翔征（巨人）
　小笠原慎之介（中日）
　マルティネス（中日）
　田口麗斗（ヤクルト）
　清水昇（ヤクルト）
　サイスニード（ヤクルト）
　九里亜蓮（広島）
　〈捕手〉
　◎梅野隆太郎（阪神）
　○大城卓三（巨人）
　
　〈一塁手〉
　◎大山悠輔（阪神）
　○中田翔（巨人）
　〈二塁手〉
　◎中野拓夢（阪神）
　○牧秀悟（DeNA）
　〈三塁手〉
　◎佐藤輝明（阪神）
　○宮崎敏郎（DeNA）
　〈遊撃手〉
　◎木浪聖也（阪神）
　○坂本勇人（巨人）
　〈内野手〉
　岡本和真（巨人）
　〈外野手〉
　●近本光司（阪神）
　●秋山翔吾（広島）
　◎ノイジー（阪神）
　○佐野恵太（DeNA）
　細川成也（中日）
　【パ・リーグ】
　〈先発投手〉
　◎佐々木朗希（ロッテ）
　〈中継ぎ投手
　◎山崎颯一郎（オリックス）
　〈抑え投手〉
　◎オスナ（ソフトバンク）
　〈投手〉
　○山下舜平大（オリックス）
　山崎福也（オリックス）
　津森宥紀（ソフトバンク）
　和田毅（ソフトバンク）
　平良海馬（西武）
　田中将大（楽天）
　種市篤暉（ロッテ）
　ペルドモ（ロッテ）
　加藤貴之（日本ハム）
　上沢直之（日本ハム）
　田中正義（日本ハム）
　〈捕手〉
　●森友哉（オリックス）
　A・マルティネス（日本ハム）
　〈一塁手〉
　◎頓宮裕真（オリックス）
　○中村晃（ソフトバンク）
　〈二塁手〉
　●外崎修汰（西武）
　〈三塁手〉
　●栗原陵矢（ソフトバンク）
　〈遊撃手〉
　●源田壮亮（西武）
　〈内野手〉
　紅林弘太郎（オリックス）
　小深田大翔（楽天）
　安田尚憲（ロッテ）
　〈外野手〉
　◎近藤健介（ソフトバンク）
　●松本剛（日本ハム）
　◎杉本裕太郎（オリックス）
　○万波中正（日本ハム）
　〈指名打者〉
　●柳田悠岐（ソフトバンク）
　○中村剛也（西武）
　※ソフトバンク・柳田は、選手間投票では外野手で選出。
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