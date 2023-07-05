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ロシア副首相の択捉島訪問非難　松野氏「受け入れられず」

2023年7月5日 13時16分 (7月5日 13時25分更新)
　記者会見する松野官房長官＝５日午前、首相官邸

　記者会見する松野官房長官＝５日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は５日の記者会見で、ロシアのトルトネフ副首相が北方領土の択捉島を訪問したことについて「ロシアに不法占拠されている択捉島へのロシア側要人の訪問は、領土問題に関するわが国の立場と反し、受け入れられない」と非難した。
　ロシア極東開発を統括するトルトネフ氏は４日、ロシアが実効支配する択捉島を訪問。日本外務省が同日、抗議していた。

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