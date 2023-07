相葉雅紀と永島優美アナウンサーが司会を務め、フジテレビ系で12日に3時間半にわたって生放送される音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』(後6:30~9:54)の出演アーティスト第2弾8組が5日、発表となった。

6月に放送を終えた『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』の主題歌を担当したMAN WITH A MISSIONとmiletは、オープニングテーマ「絆ノ奇跡」とエンディングテーマ「コイコガレ」を歌唱。Mrs. GREEN APPLEはフジテレビ球体展望室「はちたま」から新曲「Magic」を届ける。

『FNS歌謡祭』ならではのコラボレーションの続報も発表。松平健はチョコレートプラネットとともに、長田庄平が制作した架空の国の楽曲「パンダピラニア」を披露することが決定。

DA PUMPはガチャピン・ムックとのコラボで、木梨憲武と所ジョージが楽曲提供した「サンライズ・ムーン~宇宙に行こう~」を披露へ。平原綾香は“バブリーダンス”の振付師・akaneプロデュースのダンスチーム、アバンギャルディとコラボ。国内外の音楽ランキングを席巻しているYOASOBIの「アイドル」をカバーする。

さらに「FNSスペシャルダンスコラボ」として、GENERATIONSとJO1、PerfumeとNiziUが歌とダンスでそれぞれコラボパフォーマンスを披露する。

恒例「名曲カバーセレクション」のコーナーでは、DISH//がH Jungle with tの「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」をカバー。AIはアイナ・ジ・エンドとコラボし、サザンオールスターズの「涙のキッス」を、SUPER BEAVERの渋谷龍太は安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」をそれぞれカバーする。なにわ男子はメンバー自らがセレクトした「青春の夏うたメドレー」を披露することになった。

ミュージカル企画では、好評上演中の『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』より、平原綾香と井上芳雄が登場。松任谷由実が訳詞を担当したエルトン・ジョンの名曲「Your Song」をパフォーマンスする。

■『2023FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト

▼司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

▼アーティスト

AI

アイナ・ジ・エンド

新しい学校のリーダーズ

ano

アバンギャルディ ★

江口洋介

Aimer

&TEAM

ガチャピン・ムック ★

King & Prince

コムドット

JO1

GENERATIONS

実写映画『リトル・マーメイド』(豊原江理佳、木村昴)

湘南乃風

SUPER BEAVER

SEKAI NO OWARI

DA PUMP

チョコレートプラネット ★

DISH//

20th Century

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

なにわ男子

NiziU

NewJeans

NEWS

PUFFY

Perfume

日向坂46

平原綾香 ★

FANTASTICS

僕が見たかった青空

松平健 ★

MAN WITH A MISSION×milet ★

Mrs. GREEN APPLE ★

『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』(平原綾香、井上芳雄) ★

緑黄色社会

和田アキ子

※50音順 ★=第2弾発表

