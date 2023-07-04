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【中日スタメン】宇佐見、古巣・巨人戦で「５番・捕手」　石川昂、細川とクリーンアップ結成

2023年7月4日 17時28分

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中日・宇佐見

中日・宇佐見

◇４日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が古巣の巨人を相手に「５番・捕手」で４試合ぶりにスタメン出場。石川昂、細川とのクリーンアップで臨む。先発は柳裕也投手が今季初の巨人戦で白星を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・捕・宇佐見
６番・三・高橋周
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・二・吉川
８番・遊・中山
９番・投・山崎伊
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