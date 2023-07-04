【中日スタメン】宇佐見、古巣・巨人戦で「５番・捕手」 石川昂、細川とクリーンアップ結成
2023年7月4日 17時28分
◇４日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が古巣の巨人を相手に「５番・捕手」で４試合ぶりにスタメン出場。石川昂、細川とのクリーンアップで臨む。先発は柳裕也投手が今季初の巨人戦で白星を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・捕・宇佐見
６番・三・高橋周
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・二・吉川
８番・遊・中山
９番・投・山崎伊
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・捕・宇佐見
６番・三・高橋周
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・柳
【巨人】
１番・中・ブリンソン
２番・右・丸
３番・一・秋広
４番・三・岡本和
５番・捕・大城卓
６番・左・梶谷
７番・二・吉川
８番・遊・中山
９番・投・山崎伊
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