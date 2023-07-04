◇４日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は宇佐見真吾捕手が古巣の巨人を相手に「５番・捕手」で４試合ぶりにスタメン出場。石川昂、細川とのクリーンアップで臨む。先発は柳裕也投手が今季初の巨人戦で白星を目指す。

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・石川昂

４番・右・細川

５番・捕・宇佐見

６番・三・高橋周

７番・二・村松

８番・遊・龍空

９番・投・柳

【巨人】

１番・中・ブリンソン

２番・右・丸

３番・一・秋広

４番・三・岡本和

５番・捕・大城卓

６番・左・梶谷

７番・二・吉川

８番・遊・中山

９番・投・山崎伊