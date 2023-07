30日に開催される“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する朝倉未来&朝倉海兄弟が、9日に東京・六本木のヒルズアリーナで公開練習を行うことが決定した。時間は午後4時半から5時で、一般のファンも観覧することができる。

ヴガール・ケラモフと対戦する未来と、RIZINバンタム級ベルトを賭けてフアン・アーチュレッタと対戦する海。2021年大みそかの『RIZIN.33』以来の兄弟そろい踏みの大会に向けて、2人による貴重な公開練習が行われる。

MCにRIZIN実況でおなじみの鈴木芳彦アナウンサーも登壇し、公開練習後にはマスコミによる質疑応答、さらにファンからの質問にも答える。

また、公開練習の前には「U-NEXT presents 超RIZIN.2 トークショー」も開催。鈴木アナがMCを務め、RIZINファイターの金原正徳、佐々木憂流迦、元RIZINファイターの石渡伸太郎、さらにスペシャルゲストの深田えいみが登壇し、トークショーを行う。

公開練習とトークイベントは誰でも観覧可能だが、RIZIN FFオフィシャルファンクラブサイト『強者ノ巣』会員の中から抽選で50人を観覧席に招待する。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ、ヒロヤ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

