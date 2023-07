俳優の西川貴教(52)と柿澤勇人(35)が4日、東京都内でWキャストの主演ミュージカル「スクールオブロック」プレライブに参加して意気込みをアピールした。

売れないロッカーが名門進学校の教師になりすまし、無気力だった生徒たちにバンドを組ませて子どもも大人も変えていく傑作コメディー映画が原作。2015年に米ブロードウェーで初演され、日本でも20年に初演される予定だったがコロナ禍で全公演が中止となっていた。今回が日本初演となる。

主人公デューイ役の柿澤は大規模オーディションで選ばれた生徒役の子どもたちと劇中ナンバー「スクールオブロック」を初披露。子どもたちの迫力ある熱演に「メチャクチャ緊張しました。でも曲が始まったらすごい楽しめた。本番が楽しみ」と手応え十分の様子。デューイの魅力を問われると「ピュア。彼みたいに本当は生きたいというあこがれを持って演じたい」と意気込んだ。

「Stick It To The Man(支配者に立ち向かえ)」を熱唱した西川は、偶然ブロードウェーの劇場で同ミュージカルを観劇する機会があったことを振り返り「まさか自分にお鉢が回ってくるとは思わなかった」と驚きつつも気合十分。写真撮影の際に”ロックなポーズ”をリクエストされると「やったことないから!求められてやってる人を見たことないから!」と苦笑しながらしっかりポーズを決めていた。

日本版は劇作家の鴻上尚史さんが演出を担当。この日は共演の濱田めぐみ(50)、梶裕貴(37)、太田基裕(36)、はいだしょうこ(44)、宮澤佐江(32)と24人の生徒役も登壇した。公演は8月17日から9月18日まで東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)。