3rdデジタルシングル「Candy Kiss」発売記念イベントを開催したTravis Japan Photo by 邑田卓也

7人組グループ・Travis Japanの3rdデジタルシングル「Candy Kiss」が3日、配信リリースされたことを記念し、東京・六本木ヒルズアリーナでファンクラブ会員向けイベント『Travis Japan ‘Candy Kiss' Release Party』が開催された。

約1000人のファンが会場を埋め尽くすなか、スモークの中からメンバー7人が登場。会場が大歓声に包まれるなか、新曲「Candy Kiss」を披露した。両手で投げキッスをするようなキャッチーな振り付けがポイントとなっており、メンバーが客席に向けて投げキスをするたびに、会場は沸き上がった。

司会者から“推しポイント”を聞かれると、川島如恵留は「ドアタマのまちゅ(松倉海斗)の動きが、僕的に推しポイント」と紹介。松田元太は「しめ(七五三掛龍也)の“ここ”の動き」と細かいモノマネ付きで答え、いかにメンバー同士がお互いの動きを把握しているかが伝わってくるトラジャらしい一面も。ファンに振付をレクチャーした場面では、その覚えの速さに「さすがトラジャファン!」とメンバーが絶賛した。

また、まもなく七夕とあり、ファンやメンバーが書いた短冊を紹介するコーナーや、「誰が一番甘い台詞が言えるかCandyトーク選手権」などの企画コーナーも。YouTubeなどでおなじみとなったTravis Japanのもう一つの魅力でもあるバラエティー力でもファンを楽しませた。

このほか、デビュー曲「JUST DANCE!」や「Moving Pieces」「Still on a journey」などのオリジナル曲を、キレキレのダンスとともに披露。ラストは再び新曲「Candy Kiss」をフルバージョンで披露した。

前日までは一部しか解禁されていなかった新曲をフルで見られるとあって、会場の熱気は最高潮に。イベント前半でメンバーがレクチャーした振付も見事にそろい、会場は一体感に包まれた。

七五三掛は「事務所に入った当時、こういう未来を信じてやってはいたけれど、今こうやってこの時間を共有できていることが幸せ」と喜び、リーダーの宮近海斗は「リリース日にこういうイベントができて、より特別な日になりました」とにっこり。川島は「この曲で盛り上げていこうぜ! 世界獲るために頑張るから、一緒に頑張ろうぜ!」と熱い想いを伝えた。

イベント中には、デビューコンサートツアー『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』のDVD/Blu-rayが8月30日に発売決定したことを発表された。1~3月にかけて全23公演が行われたデビューツアーの映像作品は、Debut Tour Special盤、初回盤、通常盤の3形態。それぞれ異なる映像特典も収録(Debut Tour Special盤は約115分、初回盤は約140分、通常版は約90分)。Debut Tour Special盤にはグループアクリルスタンドやフォトブック、初回盤にもフォトブックが付く。

さらに、松田が8月3日スタートのMBSドラマ『結婚予定日』でドラマ初主演することも発表となり、ファンを沸かせた。ドラマ情報の詳細は、きょう4日午前7時に解禁となる。

■Blu-ray/DVD『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』

▼本編収録曲(全形態共通)

1. The Show

2. PARTY UP LIKE CRAZY

3. JUST DANCE!

4. 夢のHollywood

5. Happy Groovy

6. Swing My Way

7. FIRE!!!

8. PINEAPPLE

9. GET ALIVE × Lock Lock 〜Lock ALIVE〜

10. Unique Tigers

11. Dance With Me~Lesson 1~

12. Talk it! Make it!

13. VOLCANO

14. Namidaの結晶

15. Never My Love

16. 君だけに

17. LET'S MUSIC

18. Turn Up The Vibe

19. 上を向いて歩こう

20. World of Dance メドレー

21. JUST DANCE!

22. BIG BANG BOY

23. DRIVIN' ME CRAZY

24. Together Now

