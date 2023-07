さいたまスーパーアリーナで日本ツアーを終えたTHE BOYZ Photo by 小境勝巳

韓国の11人組グループ・THE BOYZ(ザ・ボーイズ、通称ドボイズ)が1、2日の両日、さいたまスーパーアリーナで日本ツアー『THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION』のファイナルを迎えた。2017年のデビューから6年間のキャリアの代表曲から最新アルバムの楽曲まで3時間強のステージでファンを熱狂させた。

2度目のワールドツアーの一環の日本ツアーは、新潟を皮切りに、神戸、福岡、岐阜、広島を回り、さいたまスーパーアリーナで迎えた。自身最大規模の会場には、国内外から集まったTHE B(ドビ=ファンの呼称)が客席を埋めつくした。

巨大LEDスクリーンにメンバーのシルエットが順番に映し出されると、黒を基調とした衣装に身を包んだTHE BOYZが登場。自身初の公式アルバム収録曲「Ego」からスタートすると、大人数のダンサーを従えたダイナミックなパフォーマンスで観客をTHE BOYZワールドに引き寄せた。

続けて「REVEAL」でたたみかけると、2月にリリースした韓国ミニアルバム『BE AWAKE』から「Awake」と「ROAR」を披露。“堕天使”という作品テーマさながら、ダークでクールなパフォーマンスで魅了した。

カジュアルな衣装にチェンジすると「I’m Your Boy」「Text Me Back」「KeePer」「Only ONE」など初期のナンバーを中心に披露。「Bloom Bloom」「Dancing Till We Drop」では、メンバーが左右に分かれ、トロッコに乗って客席エリアを移動し、スタンド席の観客にも笑顔を振りまいた。

最初のMCではメンバーが順番に日本語であいさつ。今回のツアータイトルの『ZENERATION』に込めた想いについては「同じ世代や文化を共有していること。それは僕らとTHE Bとの関係です」と説明した。

その後も「WHISPER」「Water」「THRILL RIDE」「D.D.D」といったダンスナンバーや、“夢シリーズメドレー”として「Lucid Dream」「Daydream」「Butterfly」「Wings(胡蝶夢)」をじっくり聴かせたりと、多様なステージを展開。スケールアップした舞台演出と特殊効果をバックに、“パフォーマンス職人”と称される圧巻のダンスとハイレベルな歌唱力でファンを熱狂させた。

本編最後に代表曲「Breaking Dawn」「MARVERICK」をエネルギッシュにパフォーマンスすると、アンコールでは「FLAG」のサビを観客がスローガンを掲げながら合唱するサプライズ。感激したメンバーからのスペシャルサプライズとして、最新アルバム『Delicious』収録曲「SKATEBOARD」を初披露した。

3時間を超すライブのラストは「Timeless」で締めくくり。軽やかに歌い上げたメンバーは名残惜しそうに観客に手を振り、ステージをあとにした。

本公演の模様は、8月27日にWOWOWライブ/WOWOWオンデマンドで独占放送・配信が決定。Spotifyではさいたまスーパーアリーナ公演のセットリストをまとめたプレイリストを公開中。また、7月8日にNHK総合の音楽番組『Venue101』(後11:00)に生出演し、「Delicious」をテレビ初パフォーマンスする。

■『THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR: ZENERATION』

01. Ego

02. REVEAL

03. Awake

04. ROAR

05. I'm Your Boy

06. Text Me Back

07. Bloom Bloom

08. Dancing Till We Drop

09. KeePer

10. Only ONE

11. Delicious

12. WHISPER

13. Water

14. THRILL RIDE(REMIX)

15. D.D.D(REMIX)

16. 夢シリーズ・メドレー:Lucid Dream~Daydream~Butterfly~Wings(胡蝶夢)

17. Nightmares

18. Russian Roulette

19. Savior

20. Insanity

21. Breaking Dawn

22. MAVERICK

【アンコール】

EN1. Spring Snow

EN2. FLAG

EN3. SKATEBOARD

EN4. Timeless

関連キーワード 音楽