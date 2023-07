独立10周年記念ライブを開催した赤西仁 Photo by 田中聖太郎

歌手・赤西仁が7月1、2日の両日、東京・国立代々木競技場第一体育館で事務所独立および主催レーベル設立10周年を記念したライブ『JIN AKANISHI 10th Anniversary Live』を開催し、2日間で約2万人のファンを魅了した。

アニバーサリーライブは2004年のKAT-TUN時代のソロ曲で自身が作詞作曲した「ムラサキ」からスタート。年代順に「Care」「Eternal」を披露すると、会場は1曲ごとに悲鳴に似た大歓声が響き渡った。

「独立して10年なんですが、その前に作った曲からやらせてもらいます。順を追って、みんなで一緒に僕の“退化”をご堪能していただければと思っています(笑)。みなさん、楽しんでいってくださいね」と、自虐を交えたMCで観客1万人の笑いを誘う。

独立するまでの歩みをたどった前半では、山田孝之、JIMMY MARTINが登場。配信番組『NO GOOD TV』の収録をする企画で沸かせた。2日目公演では「今日はすごい方がゲストで来てくれています!」と、正座をして待つ3人の前に現れたのは、オリエンタルラジオの藤森慎吾。本人は「藤森ですみません」と恐縮したが、会場は歓迎ムードに包まれた。

番組収録用に「チャラ大喜利」や「ことわざシュレイズ」、ジェスチャーでことわざを伝えるゲームに興じる4人の姿を、1万人の観客が笑顔で見守った。

後半は2013年以降の曲で構成。トロッコで後方へと移動すると、サブステージでバンドセッションを行ったり、パーティーチューンで場内を揺らしたりと、多彩な曲で盛り上げた。山田孝之とのユニット“JINTAKA”の楽曲「Choo Choo SHITAIN」では山田とコラボパフォーマンスして沸かせた。

そして、2日目公演では、錦戸亮がサプライズ登場。予期せぬゲストに大歓声が沸き起こり、錦戸は両手を広げて応えると、赤西との共同プロジェクトN/Aで制作した『NO GOOD TV』のテーマ曲「No Good」を披露。錦戸は「10thアニバーサリー! 仁くん、10周年おめでとう!」と笑顔で祝福し、ステージをあとにした。

ラストは2013年に制作した「Love Song」。タイトルどおり恋愛の曲でもありつつ、「実は独立すると決めたときに、ファンに向けて書いた曲だった」と打ち明けた。「いつ言おうかと思いつつ、タイミングを逃してきて。今日がふさわしいかなと思い、この曲でショーを締めくくりたいと思います」と伝えて歌い上げ、全28曲を披露したアニバーサリー公演はフィナーレを迎えた。

8月末からは初の全国ファンクラブツアーの開催も発表された。

■『JIN AKANISHI 10th Anniversary Live 2023』2日目

01. ムラサキ

02. care

03. Eternal

04. LOVE JUICE

05. Wonder

06. TIPSY LOVE

07. Hey What's Up?

08. Seasons

09. Temporary Love

10. Go Higher

11. Sun Burns Down

12. アイナルホウエ

13. Good Time

14. Let Me Talk To U

15. Baby

16. Summer Loving

17. Summer Kinda Love

18. Mi Amor

19. We the Fire

20. Baila

21. Dayum

22. Choo Choo SHITAIN

23. Blessed

24. Yesterday

25. Fill Me Up

26. No Good

27. THANK YOU

28. Love Song

