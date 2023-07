『ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom』がABEMAで配信決定 (C) CJ ENM. All Rights Reserved.

人気オーディション番組『BOYS PLANET』(ボイプラ)から誕生した9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEのデビューショー『ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom』が、10日午後8時より「ABEMA」で日韓同時・無料独占配信が決定した。

デビューショー『ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom』は、記念すべきデビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』の発売日当日に放送となる。デビューアルバムにて、この時代の若者の姿、輝かしい青春の美しさとその裏側の不安定さを表現するZEROBASEONE。アルバムとタイトル曲のステージに早くも期待が高まっている。

ZEROBASEONEはジャン・ハオ(中国)、ソン・ハンビン、ソク・マシュー(カナダ)、リッキー(中国)、パク・ゴヌク、キム・テレ、キム・ギュビン、キム・ジウン、ハン・ユジンの韓国人6人と中国人2人、カナダ人1人からなるボーイズグループ。4月20日にメンバーが決定し、5月14日には『KCON JAPAN 2023』(千葉・幕張メッセ 国際展示場)で初ステージを飾った。

関連キーワード エンタメ総合