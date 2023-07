俳優の玉城ティナが、ジョニー・デップの娘リリー=ローズ・デップの日本語吹替を担当することが明らかになった。作品は、リリー=ローズが主演を務めるHBOドラマ『THE IDOL/ジ・アイドル』で、日本では動画配信サービス「U-NEXT」で本日(3日)より吹替版の配信がスタートした。

同ドラマは、新進気鋭のポップスターであるジョスリン(リリー=ローズ・デップ)が、クラブオーナーのテドロス(エイベル・“ザ・ウィークエンド”・テスファイ)との関係を深めながら、名声の光と闇に直面する姿を通して、ハリウッドの音楽業界の舞台裏をセンセーショナルに描く。

トロイ・シヴァンやBLACKPINKのジェニー・ルビー・ジェーンなど、さまざまなアーティストが集結。エイベル・“ザ・ウィークエンド”・テスファイの豪邸で撮影された華やかなセットや、フューチャーとのコラボレーション曲「Double Fantasy」、マドンナ&プレイボーイ・カルティとの「Popular」、BLACKPINKのジェニーが参加している楽曲「One Of The Girls」など、サウンドトラックも注目を集めている。

長編アニメーション『竜とそばかすの姫』で声優デビューを果たした玉城は、本作で、精神不調を抱えながらもアメリカのポップスターを目指すジョスリン役として海外ドラマの吹替に初挑戦。

本作の見どころについて玉城は「リリー=ローズ・デップはじめ役者さんの演技と、私たちが観たいものを確実に観せてくれる彼女のパワーです。美しさ、脆(もろ)さ、誠実さ。選ばれた者だけが持つ苦悩。その隙間に入り込む教祖のような男。娘と母の関係。今までにあるようでなかったドラマだと思いました。リリー=ローズ・デップの頬に涙がつたう度に胸が締め付けられます」とコメントを寄せている。

暗い過去を持つナイトクラブのオーナー・テドロスの吹替は、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』や『THE FIRST SLAM DUNK』など話題作への出演が続く三宅健太。そのほか、戸松遥や落合福嗣、斉藤貴美子、村中知、きそひろこ、バトリ勝悟らが脇を固めている。

『THE IDOL/ジ・アイドル』の字幕版は全5話、U-NEXTで独占配信中。吹替版は7月3日に第1話配信、以降毎週月曜1話ずつ配信。

