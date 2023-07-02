Travis Japan、3rdシングル「Candy Kiss」リリースイベントの一部を生配信へ
2023年7月2日 16時24分 (7月2日 17時05分更新)
人気グループ・Travis Japanの3rdシングル「Candy Kiss」が3日に配信リリースされることを記念して、同日午後6時から行われるリリースイベント『Travis Japan ‘Candy Kiss’ Release Party』の模様を一部、公式YouTubeチャンネルで生配信することが2日、決定した。イベントスタートの数分間、生配信される。
昨年10月28日にCapitol Recordsより「JUST DANCE!」でグローバルメジャーデビューを果たし、今年5月に2ndシングル「Moving Pieces」、6月には「Moving Pieces EP」をリリース。早くも3rd シングルとなる「Candy Kiss」は、Capitol Recordsがセレクトした豪華な作家陣に加え、振り付けはBTSの楽曲やTravis Japanのデビュー曲「JUST DANCE!」なども手がけたNicky Andersenが担当した。
3日午前0時から「Candy Kiss」のミュージックビデオもYouTubeプレミア公開される予定。リリースに合わせて各配信サイト対象のキャンペーンの内容も発表されている。キャンペーンは、ダウンロードキャンペーン、LINE MUSIC再生キャンペーン Apple Music / Spotify再生キャンペーンの実施が決定しており、オリジナルブックレットや、オリジナル映像が視聴できるなどファン必見の特典を予定している。
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