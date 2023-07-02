福永裕基が「6番・二塁」で3試合ぶりスタメン 先発は涌井秀章【中日スターティングメンバー】
2023年7月2日 13時25分
◇2日 DeNA―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日はドラフト7位・福永裕基内野手が「6番・二塁」で3試合ぶりにスタメン出場する。先発の涌井秀章投手は、6イニング2失点も負け投手となった4月8日（横浜）以来のDeNA戦で、今季4勝目を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・一・石川昂
4番・右・細川
5番・三・高橋周
6番・二・福永
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・一・石川昂
4番・右・細川
5番・三・高橋周
6番・二・福永
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
【DeNA】
1番・中・関根
2番・遊・京田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・右・楠本
7番・三・柴田
8番・捕・山本
9番・投・東
1番・中・関根
2番・遊・京田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・右・楠本
7番・三・柴田
8番・捕・山本
9番・投・東
おすすめ情報