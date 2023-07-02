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福永裕基が「6番・二塁」で3試合ぶりスタメン　先発は涌井秀章【中日スターティングメンバー】

2023年7月2日 13時25分

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中日・福永

中日・福永

◇2日　DeNA―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日はドラフト7位・福永裕基内野手が「6番・二塁」で3試合ぶりにスタメン出場する。先発の涌井秀章投手は、6イニング2失点も負け投手となった4月8日（横浜）以来のDeNA戦で、今季4勝目を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・一・石川昂
4番・右・細川
5番・三・高橋周
6番・二・福永
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
【DeNA】
1番・中・関根
2番・遊・京田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・右・楠本
7番・三・柴田
8番・捕・山本
9番・投・東
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