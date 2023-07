LDH所属の7人組ダンス&ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZが6月30日、東京・ガーデンシアターで全国ツアー『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 “N.E.X.T.”』のファイナルを迎えた。タイ武者修行後初となるツアーで、全国14都市計16公演を完遂した。

BALLISTIK BOYZは昨年8月末から今年2月までの半年間、活動拠点をタイに移して武者修行。帰国後初のツアーとして、4月から全国ツアーをスタートさせ、この日最終公演を迎えた。

アンコールでは、タイで人気の3人組ボーイズグループ・TRINITYが登場。2月に配信リリースしたコラボ楽曲「Drop Dead feat. TRINITY」を日本初パフォーマンスし、ファンを沸かせた。

ラストはツアーへの想いを込め、メンバーが作詞作曲した「N.E.X.T.」で締めくくり。ツアーを完走したBALLISTIK BOYZはファンへのメッセージを寄せた。

■BALLISTIK BOYZコメント

BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 N.E.X.T 無事に全公演を完走することができました!!本当に沢山の感謝の気持ちでいっぱいです。タイでの活動を経て 2年ぶりに開催しました今回の単独ライブツアー。とにかくメンバー、スタッフさんと協力し合ってツアータイトルに込めた自分達の想い“N.E.X.T”をどうやったら伝えられるか。感じてもらえるか。ということを向き合って、考えて作り上げました。

ですが、僕達の“N.E.X.T”はこれが終わりではなく、このツアーをきっかけに始まりこれからも続いていきます!!まだまだ叶えたい夢が僕達にはたくさんあります。これからも自分達は“日本からアジアへ”、“アジアから世界へ”という夢に向かって突き進み、先輩方が僕達に道を作ってくださったように、今度は僕達が“世界”という新しい道を切り開いていきたいと思います!!

これからも僕達らしく僕達だからこその!エンタテインメントを皆さんに届けていきますので、是非ご期待ください!!

引き続き温かい応援のほどよろしくお願い致します!!

■『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 "N.E.X.T."』セットリスト

01. Ding Ding Dong

02. VIVA LA EVOLUCION

03. Most Wanted

04. Touch The Sky

05. We Never Die

06. ラストダンスに BYE BYE

07. All Aroud the World

08. Chasin'

09. Lonely

10. Milk&Coffee

11. Crazy for your love

12. All About U

13. Animal

14. FIREWORKS

15. Heads or Tails

16. Blast Off~テンハネ -1000%-~Nu World~ANTI-HERO'S~PASION~Life Is Party

17. WAVIN'

18. ドラマチックを残したい

【アンコール】

EN1. Drop Dead(feat. TRINITY)

EN2. Thank You All

EN3. Champagne Poppin

EN4. SUMMER HYPE

EN5. N.E.X.T.

